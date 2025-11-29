Drei Elfer, Rot für Köln: Energie kommt zweimal zurück und macht Wahnsinn perfekt!

Cottbus - Der Wahnsinn ist (fast) perfekt! Tolcay Cigerci vergibt im Trikot von Energie Cottbus zum ersten Mal im 13. Versuch einen Elfmeter und macht es später besser - nach 84 Minuten geht der Tabellenführer der 3. Liga gegen Viktoria Köln nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 in Führung.

Iceman Tolcay Cigerci zielt diesmal etwas zu ungenau, seine sagenhafte Elfmeter-Serie ist gebrochen. (Archivbild) © IMAGO / Steffen Beyer

Die erste dicke Chance hatte Pelivan, der einen Kopfball nach Ecke knapp am Tor vorbeisetzte (12.). Danach ging endlich die Stimmung auf den Rängen los und Energie musste froh sein, dass Köln eine 2:1-Situation vor Funk nicht sauber ausspielte (13.).



Beide Teams neutralisierten sich, bis Köln einen auf den ersten Blick zweifelhaften Elfmeter zugesprochen bekam. Unter lauten Buhrufen verwandelte Viktoria-Goalgetter Lobinger sicher zum 0:1 (24.).

Und Schiedsrichter Schulz machte sich auch darauf nicht weiter beliebt, als er einen Anstoß zurückpfiff, Wollitz tobte abermals an der Seitenlinie (25.).

Cottbus angestachelt von dem aus seiner Sicht unberechtigten Elfmeter schaltete einen Gang hoch und erwirkte seinerseits einen klaren Strafstoß nach Stockfehler von Köln-Keeper Dudu. Iceman Cigerci trat siegessicher an und setzte seinen siebten Versuch diese Saison gegen den Pfosten (33.)! Sekunden darauf verpasste Hannemann das 1:1, ehe Cigerci nach Solo knapp am Tor vorbeizielte (37.) - der Ausgleich überfällig.

Jetzt entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch, in dem sich Cottbus bei seiner Nummer eins bedanken musste, die zweimal in höchster Not entschärfte (43., 44.). Einen hatte Energie noch vor der Pause: Engelhardt vergab den nächsten Riesen freistehend aus wenigen Metern (45.+2).

Mit "Schieber-Rufen" für den Schiri und Ein-Tore-Rückstand für Cottbus ging es in die Kabinen.