Energie-Cottbus-Blog: Zäher Test! FCE liegt gegen Hertha II zurück

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Energie-Cottbus-Blog: Zur Halbzeit liegt der FCE im Test gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC hinten, obwohl sich das Spiel arm an Chancen gezeigt hatte.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.

Seit Tagen schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) bei hochsommerlichen Temperaturen in der Vorbereitung. Dazu wurden die drei Testspiele gegen Lok Calau (17:0), LSV Bergen (23:0) und die Cottbuser Stadtauswahl (4:0) torreich beschlossen.

Die nächsten Tests folgen am 3. Juli gegen die VSG Altglienicke (in Cottbus Willmersdorf, 18 Uhr), am 4. Juli gegen Herthas U23 (in Peitz, 14 Uhr) und am 11. Juli gegen den Halleschen FC (in Finsterwalde, 13 Uhr), ehe es danach ins Trainingslager geht.

In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

15.03 Uhr: Start der zweiten Hälfte

Die 15-minütige Pause ist vorüber.

FCE-Chefcoach Wollitz wechselt personell zur Pause nahezu komplett durch, schickt ein komplett frisches Team in die zweite Hälfte.

Cottbus' Julian Guttau (26, hinten) lief im ersten Durchgang für Team eins auf.
Cottbus' Julian Guttau (26, hinten) lief im ersten Durchgang für Team eins auf.  © IMAGO / Fotostand

14.49 Uhr: Energie Cottbus liegt zur Pause zurück

So hatte man sich das aus Sicht der Lausitzer bestimmt nicht vorgestellt.

Zur Pause liegt der FCE im Test gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC mit 0:1 hinten, obwohl sich die Partie im ersten Durchgang arm an Chancen gezeigt hatte.

Bis dahin ließen die Lausitzer nur wenig zu, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Berlins Traore in der 41. Minute zu, bestrafte dabei das zu passive Verteidigen der Cottbusser.

4. Juli, 14.02 Uhr: Anpfiff in Peitz

Los geht's!

Der Ball rollt. Für Cottbus geht es im ersten Durchgang von links nach rechts.

4. Juli, 13.45 Uhr: Energie Cottbus startet in nächstes Testspiel

Nur wenige Stunden nach dem Unentschieden gegen Altglienicke startet schon das nächste Testspiel von Energie Cottbus. Um 14 Uhr geht es gegen die U23 von Hertha BSC.

Dabei setzt Pele Wollitz auf dieses Team: Lotka - Manu, Campulka, Zaydan - Hofmann, Reschke, Pelivan, Guttau - Kinsombi, Tattermusch, Butler.

Trainer Rejhan Hasanovic schickt diese elf Spieler auf den Platz: Ozkani - Sherwood, Adelenu, Gashi, Brekalo - Ngwa, Schößler, Ben-Hatira - Kannewurf, Akoto, Traoré.

3. Juli, 19.50 Uhr: Energie entgeht knapp der Blamage und spielt 1:1 gegen Altglienicke

Hatte Energie im ersten Abschnitt deutlich mehr Spielanteile, legte Altglienicke im zweiten Durchgang merklich zu und markierte durch Jonas Nietfeld (76.) sogar die verdiente Führung.

Yusuf Wardak (82.) gelang immerhin den Ausgleich, der die Totalblamage verhinderte. Über diese Leistung wird zu reden sein. Mehr dazu später bei uns.

3. Juli, 19.05 Uhr: Energie tauscht fast komplett durch

Energie tauscht bis auf Pollersbeck im Tor tatsächlich komplett durch.

Diese Elf bestreitet jetzt die zweiten 45 Minuten: Pollersbeck - Hofmann, Malone, Campulka, Zaydan - Hannemann, Reschke - Butler, Guttau, Wardak - Tattermusch.

Auch Altglienicke hat vollständig gewechselt. Auf dem Feld jetzt: Klatte - Tezel, Sonnenberg, Roßbach, Czyborra - Türpitz, Sylla - Probespieler, Schickersinsky, Zografakis - Nietfeld.

3. Juli, 18.45 Uhr: Keine Tore zur Pause - überschaubare FCE-Leistung

0:0 nach den ersten 45 Minuten. Energie mit einem überschaubaren Auftritt. Der FCE ist gegen die tief stehende VSG zwar deutlich spielbestimmend, aber die Bank durchweg viel zu unsauber in seinen Aktionen, zu umständlich und zu langsam im Kopf. Klare Torchancen sind bisher Fehlanzeige.

Wollitz schmeckte die Leistung wenig, schickte nach 30 Minuten seine gesamten Wechselspieler zum Aufwärmen. Gut möglich, dass zur zweiten Hälfte komplett durchgewechselt wird.

3. Juli, 17.50 Uhr: Energie geht mit Probekeeper Pollersbeck in den Test gegen Altglienicke

In 30 Minuten startet der Test zwischen Energie Cottbus und der VSG Altglienicke bei der SG Willmersdorf in Cottbus. Nach drei Freundschaftskicks gegen lokale Amateurvereine ist dies der erste fordernde Test für den Zweitliga-Aufsteiger.

Energie geht mit folgender Startelf ins Spiel: Pollersbeck (Probespieler) - Rorig, Manu, Doumbia, Guwara - Pelivan, Bittencourt - Kinsombi, Michelbrink, Boziaris - Engelhardt. Trainer: Wollitz.

Altglienicke startet wie folgt: Zwick - Saliger, Kebe, Barylla, Weik - Kizildemir, Hartl - Probespieler, Gültekin, Kardam - Oduah. Trsiner: Twardzik.

Hallo aus Cottbus Willmersdorf. Hier steigt gleich der Test zwischen Cottbus und Altglienicke.
Hallo aus Cottbus Willmersdorf. Hier steigt gleich der Test zwischen Cottbus und Altglienicke.  © TAG24/Lukas Schulze

2. Juli, 10 Uhr: Energie verliert wieder ein Talent nach Greifswald

Der Greifswalder FC hat in Lennox Bohnenstädt den nächsten Neuzugang aus Cottbus vorgestellt. Der 17-Jährige unterschrieb für zwei Jahre am Bodden samt Option, wonach sich der Kontrakt bis 2030 verlängern kann.

Der Jungkeeper gilt als einer der Jahrgangsbesten, spielt seit Jahren in den Landesauswahlen und in der U16 des DFB. Sportdirektor Matthias Rahn (36) zeigt sich hocherfreut, dass der "Greifswalder FC eines der größten deutschen Torhüter-Talente seines Jahrgangs gewinnen konnte".

Bohnenstädt ist nach Felix Schubart, Joel Awuah, Michael Sternberg, Musa Alkan (alle 19) und Janis Juckel (21) der sechste Kicker, der diesen Sommer direkt aus Cottbus nach Greifswald wechselt.

Lennox Bohnenstädt (17) wechselt das Cottbus-Trikot gegen das von Greifswald.
Lennox Bohnenstädt (17) wechselt das Cottbus-Trikot gegen das von Greifswald.  © Greifswalder FC

2. Juli, 9.45 Uhr: Energie misst sich im Trainingslager mit Mlada Boleslav

Noch gut eine Woche bis zum FCE-Trainingslager in Österreich. Jetzt hat der Zweitliga-Aufsteiger bekanntgegeben, dass Quartier in Oberndorf in Tirol bezogen wird.

Die Anreise soll am Samstag-Nachmittag unmittelbar nach dem Testspiel in Finsterwalde gegen den HFC erfolgen. Energie bleibt exakt eine Woche bis 18. Juli.

Auch der erste Testspiel-Gegner steht fest: Am Mittwoch, dem 15. Juli ist der tschechische Erstligist FK Mlada Boleslav der erste Härtetest. Das angedachte Duell gegen Swansea City hat sich derweil zerschlagen.

Titelfoto: IMAGO / Fotostand

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