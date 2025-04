Energie Cottbus reist mit Spezi, aber ohne drei Stammspieler zu 1860 München

Cottbus - Donnerstagmittag ging es für Energie Cottbus los ins fast 600 Kilometer entfernte München. Mit an Bord: mehrere Kästen Spezi. Nicht dabei: ein Stammspieler-Trio.

Dafür ist Timmy Thiele (33) im Aufwind, der Topstürmer habe erstmals seit November eine volle Trainingswoche mitmachen können und am Mittwoch "außergewöhnlich" trainiert.

Die schlechten Nachrichten zuerst: Für das Auswärtsspiel bei 1860 München am Samstag (Anstoß 14 Uhr) fällt fast die komplette Abwehrreihe aus.

"Wir haben das in den Wintermonaten ein Stück weit 'vernachlässigt' [...], haben das jetzt wieder aufgenommen", so der Energie-Trainer ehrlich.

Damit es gar nicht so weit kommt, stehen bei Energie seit zwei, drei Wochen wieder vermehrt Standardsituationen auf dem Programm.

So zuletzt nach dem Aus im Landespokal-Halbfinale in Stahnsdorf vor zwei Wochen.

Fester Bestandteil im FCE-Reisebus sind derweil mehrere Kästen Spezi, die die Spieler gerne am Tag vor dem Spiel als auch nach Niederlagen anstelle von Bier trinken würden.

Wie wichtig Standards sein können, zeigten die beiden jüngsten Ligaspiele, die Energie jeweils per Elfmeter entschied. Wollitz: "Offensiv ist da auf jeden Fall was drin, das könnte mit ein Schlüssel werden in den nächsten Spielen."