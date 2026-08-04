Einer ist schon weg: Energies Streichliste vor dem Zweitliga-Start

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In wenigen Tagen startet Energie Cottbus gegen Hannover. Doch nicht allen Profis wird die 2. Liga zugetraut. TAG24 nennt die Streichliste des Aufsteigers.

Von Lukas Schulze

Cottbus - In wenigen Tagen startet Energie Cottbus gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr) in die Saison. Doch nicht allen Profis wird die 2. Liga zugetraut. TAG24 nennt die Streichliste des Aufsteigers.

Die FCE-Ersatzbank ist rappelvoll. Einige Profis schafften es zum Abschluss der Vorbereitung nicht in den Kader.
Die FCE-Ersatzbank ist rappelvoll. Einige Profis schafften es zum Abschluss der Vorbereitung nicht in den Kader.  © IMAGO / Steffen Beyer

21 Profis standen bei der Generalprobe gegen Bundesligist Bremen (2:4) auf dem grundsanierten Rasen im LEAG Energie Stadion. Im Umkehrschluss bedeutet das: Acht Vertragsspieler kamen nicht zum Einsatz.

Ryan Malone (33) fehlte noch verletzt, Max Böhnke (22) und Malte Wilke (19) sind als dritter und vierter Keeper vorgesehen, Jungprofi Aaron Reschke (17) spielte an dem Tag mit der U19 die erste DFB-Pokalrunde.

Ganz anders ist die Lage bei Ted Tattermusch (25) und Anderson Lucoqui (29). Die beiden Vollprofis mussten dem XXL-Test über 120 Minuten von draußen zusehen.

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Mehr noch: Ihnen wurden auf ihren Stammpositionen sogar die bereits ausgewechselten Jannis Zaydan (19) und Lucas Copado (22) vorgezogen, die für die letzte halbe Stunde erneut aufs Feld kamen.

Der Fingerzeig war klar: Mit dem Duo, das menschlich in der Truppe voll integriert ist, wird sportlich nicht mehr geplant. 

Mittelstürmer Tattermusch gelang selbst in der 3. Liga in einer Saison Cottbus kein Treffer, Lucoqui gilt als defensiver Außenverteidiger und passt nicht ins Spielsystem von Trainer Pele Wollitz (60).  

Nicht nur um Platz auf den neuen Wechselsitzen zu schaffen, sollen noch Spieler gehen.
Nicht nur um Platz auf den neuen Wechselsitzen zu schaffen, sollen noch Spieler gehen.  © IMAGO / Steffen Beyer

Leon Guwara bekommt keinen neuen Vertrag bei Energie Cottbus

Mit Leon Guwara (30) bekommt eine vormalige Stammkraft keinen neuen Vertrag. (Archivfoto)
Mit Leon Guwara (30) bekommt eine vormalige Stammkraft keinen neuen Vertrag. (Archivfoto)  © Frank Hammerschmidt/dpa

Darüber hinaus guckten gegen Bremen Youngster Joey Taubeneck (19) und Neuzugang Yusuf Wardak (20) in die Röhre. 

Beide zählen zu den Entwicklungsspielern und könnte in der U21-Liga Spielpraxis erhalten oder Kandidaten für einen Leihtransfer sein. Fakt ist aber auch, dass Stand Samstag kein Profi einen Wechselwunsch hinterlegt hat.

Ein anderer Akteur ist dagegen sicher weg: Leon Guwara (30) erhält nach langem Ringen keinen neuen Vertrag und verlässt Cottbus nach einem Jahr. Die Stammkraft der Aufstiegssaison war schon am Samstag nicht mehr Teil des Aufgebots.

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Energie sucht stattdessen links hinten einen externen Neuen. Zum scharfen Start gegen Hannover dürfte auf der Position Newcomer Jannis Zaydan (19) seine Chance bekommen.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Steffen Beyer (2)

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