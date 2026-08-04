Einer ist schon weg: Energies Streichliste vor dem Zweitliga-Start

Cottbus - In wenigen Tagen startet Energie Cottbus gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr) in die Saison. Doch nicht allen Profis wird die 2. Liga zugetraut. TAG24 nennt die Streichliste des Aufsteigers.

Die FCE-Ersatzbank ist rappelvoll. Einige Profis schafften es zum Abschluss der Vorbereitung nicht in den Kader. © IMAGO / Steffen Beyer

21 Profis standen bei der Generalprobe gegen Bundesligist Bremen (2:4) auf dem grundsanierten Rasen im LEAG Energie Stadion. Im Umkehrschluss bedeutet das: Acht Vertragsspieler kamen nicht zum Einsatz.

Ryan Malone (33) fehlte noch verletzt, Max Böhnke (22) und Malte Wilke (19) sind als dritter und vierter Keeper vorgesehen, Jungprofi Aaron Reschke (17) spielte an dem Tag mit der U19 die erste DFB-Pokalrunde.

Ganz anders ist die Lage bei Ted Tattermusch (25) und Anderson Lucoqui (29). Die beiden Vollprofis mussten dem XXL-Test über 120 Minuten von draußen zusehen.

Mehr noch: Ihnen wurden auf ihren Stammpositionen sogar die bereits ausgewechselten Jannis Zaydan (19) und Lucas Copado (22) vorgezogen, die für die letzte halbe Stunde erneut aufs Feld kamen.

Der Fingerzeig war klar: Mit dem Duo, das menschlich in der Truppe voll integriert ist, wird sportlich nicht mehr geplant.

Mittelstürmer Tattermusch gelang selbst in der 3. Liga in einer Saison Cottbus kein Treffer, Lucoqui gilt als defensiver Außenverteidiger und passt nicht ins Spielsystem von Trainer Pele Wollitz (60).