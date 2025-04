Überraschung bei Energie Cottbus: Youngster soll Defensive dichtmachen

Youngster Edgar Kaizer (M.) bekommt heute von Beginn an das Vertrauen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Eigengewächs Edgar Kaizer soll die Cottbuser Gegentorflut stoppen. Und das in seinem ersten Startelf-Einsatz in der 3. Liga dieser Saison.

Kaizer rotiert nach ansprechender Leistung in der zweiten Hälfte bei der 1:4-Schlappe in Dortmund für den verletzten Dennis Slamar (Bänderriss Sprunggelenk) in die Anfangsformation.

Auch Viktoria Köln startet gezwungenermaßen mit mehreren Veränderungen: Unter anderem müssen "Ausnahmetalent" Said El Mala (fünfte Gelbe) und Enrique Lofolomo (Gelbrot-Sperre) passen.

Darüber hinaus fehlt Viktoria-Trainer Olaf Janßen Rot-gesperrt.

TAG24 bleibt für Euch am Ball.