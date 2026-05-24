"Vollgas voraus": Ex-Dynamo Koch siegt erstmals in Cottbus, viele Fragen bleiben offen

Cottbus - Dieser Triumph ist DIE Überraschung am Finaltag der Amateure: Fünftligist VfB Krieschow ringt Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus mit 2:1 nieder. Trainer Robert Koch (40) kündigt "Vollgas voraus" an, viele Fragen bleiben aber offen.

Robert Koch (40) macht sich breit. Krieschow bot Cottbus richtig Paroli und siegte nicht unverdient. © IMAGO / Steffen Beyer

Krieschows Trainer konnte sein Glück nach dem Sieg kaum fassen: "Am Ende gewinnst du vielleicht eins von zehn Spielen, heute war genau dieser Tag."

Seine Truppe, die aus Feierabendfußballern besteht, war bei sommerlichen Temperaturen heiß wie Frittenfett, während Energie träge vom Feier-Marathon nach dem Aufstieg wirkte.

Begünstigt durch ein Cottbuser Abstimmungsproblem war Krieschow durch Toby Michalski (21) in Führung gegangen und auch in der Folge die bessere Mannschaft.

Erst im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren zwei Gänge hoch, während Krieschow die Puste auszugehen schien. Genau in die Cottbuser Drangphase stach Krieschow erneut durch Michalski zu und verteidigte tapfer bis zum Schluss.

Den Erfolg konnte selbst der zweite Cottbuser Anzug und die ein oder andere glückliche Schiri-Entscheidung nicht schmälern.

Deshalb gab Koch auf der Pressekonferenz später den Feier-Befehl: "Heute gibt es keine Grenzen. Wenn du so einen Erfolg schaffst als Oberliga-Dorf, dann Vollgas voraus. Es wird sicher eine sehr, sehr lange Nacht werden."