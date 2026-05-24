"Vollgas voraus": Ex-Dynamo Koch siegt erstmals in Cottbus, viele Fragen bleiben offen
Cottbus - Dieser Triumph ist DIE Überraschung am Finaltag der Amateure: Fünftligist VfB Krieschow ringt Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus mit 2:1 nieder. Trainer Robert Koch (40) kündigt "Vollgas voraus" an, viele Fragen bleiben aber offen.
Krieschows Trainer konnte sein Glück nach dem Sieg kaum fassen: "Am Ende gewinnst du vielleicht eins von zehn Spielen, heute war genau dieser Tag."
Seine Truppe, die aus Feierabendfußballern besteht, war bei sommerlichen Temperaturen heiß wie Frittenfett, während Energie träge vom Feier-Marathon nach dem Aufstieg wirkte.
Begünstigt durch ein Cottbuser Abstimmungsproblem war Krieschow durch Toby Michalski (21) in Führung gegangen und auch in der Folge die bessere Mannschaft.
Erst im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren zwei Gänge hoch, während Krieschow die Puste auszugehen schien. Genau in die Cottbuser Drangphase stach Krieschow erneut durch Michalski zu und verteidigte tapfer bis zum Schluss.
Den Erfolg konnte selbst der zweite Cottbuser Anzug und die ein oder andere glückliche Schiri-Entscheidung nicht schmälern.
Deshalb gab Koch auf der Pressekonferenz später den Feier-Befehl: "Heute gibt es keine Grenzen. Wenn du so einen Erfolg schaffst als Oberliga-Dorf, dann Vollgas voraus. Es wird sicher eine sehr, sehr lange Nacht werden."
VfB Krieschow gewinnt Landespokal Brandenburg, klappt die Talentförderung mit Energie Cottbus?
Dem Trainer gelang damit das, was ihm als Dynamo-Profi einst verwehrt geblieben war: In Cottbus zu gewinnen. In drei Anläufen war Koch zweimal als Verlierer als aus der Lausitz abgereist, 2014 gelang immerhin ein torloses 0:0.
Für einen Sieg musste Koch beim Cottbuser Ortsnachbarn anheuern. Im zweiten Pokalfinale im zweiten Trainerjahr Kochs behielt Krieschow erstmals die Oberhand.
Doch für die neue Saison bleiben Fragen wie diese offen: Was ist am Standort Krieschow perspektivisch möglich? Insgeheim kokettiert der Dorf-Klub immer wieder mit der Regionalliga. Aus dem Grund könnte eine gemeinsame Talentförderung mit Energie Krieschow voranbringen.
Nach TAG24-Informationen wurden vor gut einem Monat konkrete Namen Cottbuser Nachwuchsspieler im Sinne einer Leihe diskutiert. Offiziell verkündet wurde bis heute keiner. Stattdessen unterschrieb zum Beispiel Leistungsträger Edwin Kracht (18) bei der U23 des 1. FC Nürnberg.
Andere werden beim Greifswalder FC gehandelt. Cottbus' scheidender Nachwuchsleiter Matthias Rahn (36) probiert seit Längerem einige Energie-Juwele an die Ostsee zu lotsen.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer