Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Liveticker: Aufstellungen der Teams sind da!

Vorentscheidung in der Meisterschaft? Die Vorzeichen sind vor dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern klar. Im Liveticker verpasst Ihr nichts!

Von Jan Höfling

Leverkusen - Vorentscheidung in der Meisterschaft oder wieder Spannung? Die Vorzeichen sind vor dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern klar. In unserem Liveticker verpasst Ihr vor, während und nach dem Spiel nichts!

Xabi Alonso (r.) oder Vincent Kompany: Wer stellt seine Mannschaft für den Kracher am 22. Spieltag der Bundesliga besser ein? © Lukas Barth-Tuttas/dpa Mit acht Punkten Vorsprung auf die Werkself, 15 auf Eintracht Frankfurt und 17 auf RB Leipzig, das sogar bereits ein Ligaspiel mehr absolviert hat, im Gepäck reist der deutsche Rekordmeister nach Leverkusen. Gewinnen die Münchner am 22. Spieltag auch in der BayArena, haben Vincent Kompany und seine Spieler schon mehr als eine Hand an der Schale. Kompanys Gegenüber, Xabi Alonso, ist jedoch als Trainer gegen die Bayern noch ohne Niederlage. In fünf Partien gab es drei Siege sowie zwei Remis. FC Bayern München "Das kann ich mir durchaus vorstellen": Kommt Lahm zurück zum FC Bayern? Hält die Serie auch im sechsten Duell und kann der Spanier die Werkself zurück ins Titelrennen befördern? Die Antwort gibt es ab 18.30 Uhr!

18.13 Uhr: Xabi Alonso legt Fokus auf Spiel gegen FC Bayern und nicht auf Tabelle

In die Karten ließ sich natürlich auch sein Gegenüber nicht schauen. "Wir fokussieren uns nicht zu sehr auf die Tabelle, sondern auf das Spiel. Nach der Partie schauen wir weiter", erklärte Alonso gegenüber Sky. Die Münchner seien "die beste Mannschaft der Bundesliga", die Vorbereitung deshalb richtig fordernd. "Das Gefühl ist gut, wir haben alles gemacht. Wir werden sehen."

Die aktuelle Tabellensituation? Für Leverkusen-Trainer Xabi Alonso derzeit nur Nebensache! © Federico Gambarini/dpa

18.06 Uhr: Vincent Kompany vor Kracher gegen Bayer Leverkusen die Ruhe selbst

Aufregung? Fehlanzeige! Aber dafür ist Kompany auch viel zu erfahren. "Wir sind Tabellenführer und wollen das auch bleiben", erklärte der Coach am Sky-Mikrofon. "Wichtig ist für mich, dass wir den Glauben daran haben, dass wir gewinnen können." Und den dürften die Münchner nach zuletzt sieben Siegen in der Bundesliga in Serie in der Tat haben. Besonders motivieren müsse er sein Team angesichts dieses "Top-Spiels" natürlich nicht, so Kompany, der sich nicht in die Taktik-Karten blicken ließ.



17.51 Uhr: So lief der Bundesliga-Samstag bislang

Bevor es in der BayArena rund geht, lassen wir den Blick noch kurz auf die anderen Spiele des Samstags schweifen: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:2

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 1:2

VfL Bochum - Borussia Dortmund 2:0

FC St. Pauli - SC Freiburg 0:1

17.28 Uhr: Aufstellung von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern

Leverkusen legt nach! Im Vergleich zum torlosen Remis beim VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag erhalten Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Alejandro Grimaldo und Florian Wirtz von Alonso das Vertrauen. Arthur, Robert Andrich, Aleix Garcia und Victor Boniface rücken auf die Bank, Hermoso fehlt wie bereits vermeldet gegen die Bayern krankheitsbedingt im Aufgebot.

17.25 Uhr: Aufstellung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Der Rekordmeister legt vor und wechselt im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow vierfach. Min-jae Kim darf im Abwehrzentrum für Eric Dier ran, Hiroki Ito steht für Raphaël Guerreiro in der ersten Elf der Münchner. Ebenfalls dabei ist Aleksandar Pavlovic, der den Vorzug vor Leon Goretzka erhält. Kingsley Coman rotiert für Leroy Sané rein.

17.21 Uhr: FC Bayern gewährt Blick in die Kabine

16.46 Uhr: Schiedsrichter bislang öfters bei Spielen des FC Bayern im Einsatz

Daniel Siebert aus Berlin wird die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen leiten. Für den 40-Jährigen ist es sein 180. Einsatz im Oberhaus. Kleine Zwischenbilanz: 706 Gelbe, elf Gelb-Rote und ebenfalls elf Rote Karten stehen zu Buche. Bei Spielen der Münchner hatte Siebert bislang 35-mal die Leitung, bei Duellen mit Leverkusen-Beteiligung immerhin 26-mal.

16.09 Uhr: Blick auf das Personal beider Mannschaften

Oder besser gesagt auf die Akteure, die nicht dabei sein können. Beim FC Bayern fehlen Alphonso Davies (Muskelverletzung), João Palhinha (Grippe) und Daniel Peretz, der wegen einer Nierenquetschung nicht auf der Bank sitzen kann. Leverkusen muss auf Jeanuel Belocian (Kreuzbandriss), Martin Terrier (Achillessehnenriss) sowie Mario Hermoso (Magen-Darm) verzichten.

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. © Sven Hoppe/dpa

15.33 Uhr: Alonso-Fluch beim FC Bayern? Max Eberl will davon nichts wissen

Alonsos Bilanz als Übungsleiter kann sich gegen den FC Bayern sehen lassen. Für Eberl ist eine Reduzierung auf den Spanier dennoch wenig zielführend. "Ich weiß, dass es immer sehr auf Personen reduziert wird. Jetzt haben wir gegen Xabi Alonso noch nicht gewonnen, aber es spielt Bayern München gegen Bayer Leverkusen und wir sind acht Punkte vor, plus Torverhältnis." Es gehe am Samstagabend um den "Sieg im Spiel" und nicht darum, "Xabi Alonso in die Schranken zu weisen, nach dem Motto: Jetzt haben wir ihn mal geschlagen, sondern einfach die noch bessere Ausgangslage für den FC Bayern München zu schaffen."



14.57 Uhr: Das denkt Lothar Matthäus zum Kracher zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen

Der Rekordnationalspieler erwartet ein "absolut offenes Spiel". Zwar habe der FC Bayern acht Punkte Vorsprung, gewinnen konnten die Münchner die vergangenen fünf Direktvergleiche aber nicht. "Von dieser Seite her ist es ein total offenes Spiel." Alonsos Einschätzung zu den Auswirkungen einer Pleite teilte Matthäus bei RTL/ntv und sport.de derweil nicht: "Leverkusen muss gewinnen, um die Chance zu bewahren, vielleicht Meister zu werden. Da sind es immer noch fünf Punkte." Wenn Kompany und Co. am Samstagabend aber weiter acht Punkte Vorsprung hätten, dann sei "Bayern München sicher Deutscher Meister".

Verliert der FC Bayern nicht in Leverkusen, sind die Münchner für Lothar Matthäus sicher Meister. © Peter Kneffel/dpa

14.23 Uhr: Xabi Alonso erwartet "ein großes Spiel", aber "kein Finale"

Trotz der aktuellen Tabellensituation und einem möglichen zweistelligen Rückstand auf den großen Konkurrenten sieht Alonso im Kräftemessen in wenigen Stunden kein "Endspiel". "Nein, kein Finale. No, no", sagte der Trainer der Werkself vor dem Gipfel. Der Spanier erwartet "ein großes Spiel", bei dem die Bayern in der besseren Position seien. Dennoch stünden nach dem Duell noch viele Partien an. Aktuell zähle aber nur das Duell am Abend: "Wir erwarten ein Top-Spiel gegen einen Top-, Top-Gegner".