Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Liveticker: FCB läuft hinterher, Werkself werkelt am ersten Treffer

Von Jan Höfling

Leverkusen - Vorentscheidung in der Meisterschaft? Die Vorzeichen sind vor dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern klar. In unserem Liveticker verpasst Ihr vor, während und nach dem Spiel nichts! Aktueller Stand: 0:0.

Wechsel-Orgie für die Wende? Vincent Kompany bringt gegen Bayer Leverkusen vier frische Kräfte

67. Minute: Jetzt hat Kompany genug gesehen, ein vierfacher Wechsel steht an. Für Olise kommt Gnabry. Coman muss runter, dafür darf Sané rein. Außerdem räumen Ito und Pavlovic das Feld. Josip Stanisic und Leon Goretzka sind dafür mit dabei.

Kann Vincent Kompany mit einem vierfachen Wechsel den Spielverlauf auf den Kopf stellen? © Ina FASSBENDER/AFP

66. Minute: Coman kann in letzter Sekunde vor Wirtz klären, trifft dabei allerdings auch seinen Gegenspieler. Elfmeter? Nein, es gibt Eckball - und der wird richtig gefährlich! Einen Kopfball von Jonathan Tah kann Ito auf der Linie gerade noch klären.

64. Minute: Nur noch 35 Minuten plus Nachspielzeit sind zu spielen, bringt der FC Bayern das Remis wirklich ohne einen eigenen Torschuss über die Zeit?

60. Minute: Tella versucht es artistisch mit einem Seitfallzieher, der Ball geht allerdings links am Kasten vorbei.

Nathan Tella (l.) sorgt in der Abwehr des FC Bayern ein ums andere Mal für Unruhe. © Marius Becker/dpa

59. Minute: Viele, die es mit dem FC Bayern halten, dürften sich inzwischen Fragen: Wann bringt Kompany frischen Wind? Serge Gnabry, Leroy Sané oder auch der erfahrene Thomas Müller sitzen immerhin noch draußen ...

56. Minute: Bayer presst hoch, holt sich früh die Bälle und hält den Druck auf die Münchner Defensive so konstant hoch. Statt Torchancen zu erspielen, sind die Bayern derzeit auf Entlastung fokussiert. Einen Torschuss der Gäste gab es weiterhin nicht!

53. Minute: Nächste Gelbe Karte, diesmal für Pavlovic, der Tella zu Fall gebracht hatte.

49. Minute: Leverkusen macht da weiter, wo es vor der Pause aufgehört hat. Ewig geht das für die Bayern nicht mehr gut.

Ein Treffer der Leverkusener liegt in der Luft, noch müssen sich die Fans aber in Geduld üben. © Ina FASSBENDER/AFP

47. Minute: Glück für Musiala, der seinen Gegenspieler Xhaka von hinten abgeräumt hat, aber keine Karte sieht.

Zweite Halbzeit zwischen Bayer Leverkusen und FC Bayern angepfiffen

46. Minute: Es geht weiter in der BayArena! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

Zwischenfazit: Die wieder einmal auf den Punkt eingestellte Mannschaft von Alonso hat das Duell komplett im Griff. Die Gäste haben mit 55 Prozent zwar etwas mehr Ballbesitz, dieser resultiert jedoch aus Querpässen im Mittelfeld. Das Problem aus Leverkusener Sicht: Ohne eigenen Treffer hilft all die Dominanz wenig. Soll es im Titelrennen spannend werden, muss Bayer gewinnen. Die Münchner können mit dem Ergebnis leben, sicher aber nicht mit dem Spielverlauf.

FC Bayern schwimmt gegen Bayer Leverkusen, rettet sich ohne Gegentreffer in Halbzeit

Halbzeit: Siebert greift zur Pfeife und beendet den ersten Durchgang - mit 7:0 Torschüssen für eine starke Werkself!

45. Minute: Kane hat bei der Szene einen Schlag an den Kiefer bekommen, kann nach einer Behandlung aber weiterspielen.

Harry Kane musste kurz vor der Pause ordentlich einstecken. © Marius Becker/dpa

44. Minute: Bezeichnend! Der FC Bayern bekommt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position zugesprochen. Das Resultat? Olise flankt in die Mitte, in der Kane hochsteigt ... aber im Abseits steht. Die Bayern warten weiter auf den ersten Torschuss!

42. Minute: Die Werkself ist den Gästen in praktischen allen Belangen überlegen. Kompany dürfte inzwischen froh sein, mit einem torlosen Remis in die Kabine zu kommen. Der Belgier muss sich definitiv etwas einfallen lassen.

Vincent Kompany dürfte seinen Spielern in der Halbzeit so einiges mitzuteilen haben. © Ina FASSBENDER/AFP

39. Minute: Gelb für Ito. Jetzt ist auch der Außenverteidiger der Bayern vorbelastet. Frimpong hatte zuvor Fahrt aufgenommen, der Japaner sich nur mit einem Foul zu helfen gewusst.

38. Minute: Ein Freistoß von Granit Xhaka sorgt für wenig Gefahr, es gibt aber immerhin eine Ecke ... die dann verpufft.

35. Minute: Apropos Kane ... der Stürmer der Münchner hängt komplett in der Luft, lässt sich bereits ins Mittelfeld oder auf den Flügel fallen, um doch irgendwie am Spiel teilzunehmen. Das ist bisher viel zu wenig aus Bayern-Sicht!

Rackern statt zaubern: Jamal Musiala (r.) hat in Halbzeit eins wohl unerwartet wenig Spaß. © Marius Becker/dpa

33. Minute: Natürlich würde ein Remis Harry Kane und Co. im Kampf um die Meisterschaft in die Karten spielen, verlassen sollte sich der Rekordmeister angesichts der vergangenen rund 20 Minuten allerdings eher nicht. Ein Tor liegt in der Luft.

30. Minute: Ruhe über Ballbesitz scheint die Devise bei der Kompany-Truppe zu sein. Die Gäste lassen das Leder in den eigenen Reihen zirkulieren. Gegen weiterhin extrem dicht gestaffelte Leverkusener geht nach vorne aber wenig.

27. Minute: Leverkusen hat inzwischen das Kommando übernommen, setzt der Bayern-Abwehr ein ums andere Mal schwer zu. Glück aus Sicht der Münchner: Upamecano ist auf der Höhe. Starke Leistung des Innenverteidigers bisher!

Nach knapp einer halben Stunde haben die Hausherren in der BayArena inzwischen das Sagen. © Federico Gambarini/dpa

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern mit doppeltem Latten-Pech!

25. Minute: Wieder die Querlatte! Eine butterweiche Flanke von Hincapie aus dem linken Halbfeld landet am Fünfer bei Nathan Tella, der mit rechts abschließt, das Leder aber statt in die Maschen nur an die Latte hämmert.

21. Minute: Frimpong! Wirtz zieht in die Mitte, setzt sich gegen Upamecano durch. Beim Querpass hat Manuel Neuer den Fuß dazwischen. Der Ball segelt deshalb hoch durch den Sechzehner, Frimpong kommt zum Kopfball, trifft aber nur das Aluminium.

Florian Wirtz (l.) sticht bei Bayer Leverkusen einmal mehr heraus. © Federico Gambarini/dpa

19. Minute: Da wäre es beinahe so weit gewesen! Ein feines Zuspiel von Wirtz auf Hincapie in den Strafraum führt dazu, dass der Leverkusener viel zu viel Platz hat. Hincapie will das Leder in die Mitte spielen, Dayot Upamecano ist allerdings zur Stelle.



15. Minute: Eine Viertelstunde ist absolviert, auf die erste Torchance warten wir noch immer. Die Gäste aus München haben zwar 61 Prozent Ballbesitz, können diesen bislang aber noch nicht nutzen.

11. Minute: Es wird erstmals ruppig. Piero Hincapie packt eine Grätsche aus, sieht von Siebert dafür die Gelbe Karte. Eine kleinere Rudelbildung bleibt ohne weitere Folgen.

Beide Teams schenken sich in der Anfangsphase nichts. © Federico Gambarini/dpa

8. Minute: Beide Abwehrreihen präsentieren sich bisher mehr als solide, lassen praktisch nichts zu. Michael Olise kommt im Strafraum der Hausherren nach einem Zweikampf zu Fall, für einen Elfmeter reicht das allerdings nicht.

5. Minute: Wer verbucht den ersten Abschluss? Bislang spielt sich der Großteil im (sehr engen) Mittelfeld ab.

3. Minute: Nebel zieht durch das weite Rund, Auslöser ist natürlich Pyrotechnik. Eine Unterbrechung scheint aber nicht nötig.

Die Fans des FC Bayern haben einmal mehr Pyrotechnik dabei. © Federico Gambarini/dpa

2. Minute: Munterer Beginn in der BayArena, Leverkusen macht direkt Druck, läuft die Spieler der Gäste früh an.

18.30 Uhr: Der Ball zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern rollt!

Anpfiff: Schiedsrichter Siebert hat die Partie freigegeben, jetzt zählt es!

18.13 Uhr: Xabi Alonso legt Fokus auf Spiel gegen FC Bayern und nicht auf Tabelle

In die Karten ließ sich natürlich auch sein Gegenüber nicht schauen. "Wir fokussieren uns nicht zu sehr auf die Tabelle, sondern auf das Spiel. Nach der Partie schauen wir weiter", erklärte Alonso gegenüber Sky. Die Münchner seien "die beste Mannschaft der Bundesliga", die Vorbereitung deshalb richtig fordernd. "Das Gefühl ist gut, wir haben alles gemacht. Wir werden sehen."

Die aktuelle Tabellensituation? Für Leverkusen-Trainer Xabi Alonso derzeit nur Nebensache! © Federico Gambarini/dpa

18.06 Uhr: Vincent Kompany vor Kracher gegen Bayer Leverkusen die Ruhe selbst

Aufregung? Fehlanzeige! Aber dafür ist Kompany auch viel zu erfahren. "Wir sind Tabellenführer und wollen das auch bleiben", sagte er bei Sky. "Wichtig ist für mich, dass wir den Glauben daran haben, dass wir gewinnen können." Und den dürften die Münchner nach zuletzt sieben Siegen in der Bundesliga in Serie in der Tat haben. Besonders motivieren müsse er sein Team angesichts dieses "Top-Spiels" natürlich nicht, so Kompany, der sich nicht in die Taktik-Karten blicken ließ.



17.51 Uhr: So lief der Bundesliga-Samstag bislang

Bevor es in der BayArena rund geht, lassen wir den Blick noch kurz auf die anderen Spiele des Samstags schweifen: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:2

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 1:2

VfL Bochum - Borussia Dortmund 2:0

FC St. Pauli - SC Freiburg 0:1

17.28 Uhr: Aufstellung von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern

Leverkusen legt nach! Im Vergleich zum torlosen Remis beim VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag erhalten Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Alejandro Grimaldo und Florian Wirtz von Alonso das Vertrauen. Arthur, Robert Andrich, Aleix Garcia und Victor Boniface rücken auf die Bank, Hermoso fehlt wie bereits vermeldet gegen die Bayern krankheitsbedingt im Aufgebot.

17.25 Uhr: Aufstellung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Der Rekordmeister legt vor und wechselt im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow vierfach. Min-jae Kim darf im Abwehrzentrum für Eric Dier ran, Hiroki Ito steht für Raphaël Guerreiro in der ersten Elf der Münchner. Ebenfalls dabei ist Aleksandar Pavlovic, der den Vorzug vor Leon Goretzka erhält. Kingsley Coman rotiert für Leroy Sané rein.

17.21 Uhr: FC Bayern gewährt Blick in die Kabine

16.46 Uhr: Schiedsrichter bislang öfters bei Spielen des FC Bayern im Einsatz

Daniel Siebert aus Berlin wird die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen leiten. Für den 40-Jährigen ist es sein 180. Einsatz im Oberhaus. Kleine Zwischenbilanz: 706 Gelbe, elf Gelb-Rote und ebenfalls elf Rote Karten stehen zu Buche. Bei Spielen der Münchner hatte Siebert bislang 35-mal die Leitung, bei Duellen mit Leverkusen-Beteiligung immerhin 26-mal.