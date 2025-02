Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Liveticker: Hält die Alonso-Serie?

Leverkusen - Vorentscheidung in der Meisterschaft oder wieder Spannung? Die Vorzeichen sind vor dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern klar. In unserem Liveticker verpasst Ihr vor, während und nach dem Spiel nichts!

Gewinnen die Münchner am 22. Spieltag auch in der BayArena, haben Vincent Kompany und seine Spieler schon mehr als eine Hand an der Schale.

Alonso gegen Kompany, Florian Wirtz gegen Jamal Musiala oder Granit Xhaka gegen Joshua Kimmich - an spielentscheidenden Duellen mangelt es auf und am Rasen angesichts der Qualität beider Teams natürlich nicht. Hier findet Ihr einen Überblick .

Gelingt Kompany im dritten Anlauf als Bayern-Coach der erste Dreier? In der Bundesliga gab es in dieser Saison am 5. Spieltag ein 1:1-Unentschieden, im DFB-Pokal-Duell konnte sich die Werkself im Achtelfinale denkbar knapp mit 1:0 behaupten - auch dank dem Platzverweis Manuel Neuers. Die Münchner bissen sich den Leverkusen in beiden Duellen praktisch die Zähne aus.