Der Titelkampf im Liveticker: BVB plant die Meisterfeier, FC Bayern in Lauerstellung!

Dortmund/Köln - Wird der Serienmeister nach elf Jahren endlich entthront? Nach dem Patzer des FC Bayern München am vorletzten Spieltag gegen Leipzig und dem verwandelten Satzball von Borussia Dortmund in Augsburg befindet sich der BVB in der Titel-Pole-Position. Ob die schwarz-gelbe Party am kommenden Wochenende dann auch wirklich steigt, erfahrt Ihr im TAG24-Liveticker.