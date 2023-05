Der Titelkampf im Liveticker: Die Aufstellungen fürs Saisonfinale sind da!

Dortmund/Köln - Wird der Serienmeister nach elf Jahren endlich entthront? Am heutigen Samstag greift Borussia Dortmund im Fernduell mit dem FC Bayern München ab 15.30 Uhr nach der Schale. Ob die schwarz-gelbe Party auch wirklich steigt, erfahrt Ihr im TAG24-Liveticker.

In unserem großen Liveticker zum Höhepunkt des Meisterrennens halten wir Euch über alle Vorgeschichten, Highlights, Tore und Jubelstürme auf dem Laufenden.

So spannend war die Bundesliga schon lange nicht mehr! Eine Begegnung vor Ende der Saison winkt der langjährige Verfolger mit 70 Punkten von der Spitze, während der Rekord-Champion mit 68 Zählern auf dem ungewohnten zweiten Tabellenplatz in Lauerstellung ausharren muss.

"Die Anspannung fühlt man in der ganzen Stadt und ich fühle mich immer gut, wenn ich angespannt bin. Dann denkt man weniger nach und macht weniger Fehler", so Terzic weiter. "Wir wollen diese Emotionen natürlich nutzen, aber wir wollen sie auch kontrollieren und uns nicht von ihnen kontrollieren lassen."

"Ein Titel macht am Ende gar nicht so viel aus, wie man vielleicht denkt. Der eigene Ehrgeiz wird ungebrochen sein, egal, ob wir die Schale haben oder nicht."

"Ich dachte eigentlich, dass wir auf einem guten Weg sind vor dem Leipzig-Spiel, muss dann aber auch konstatieren, dass ich eines Besseren belehrt wurde", fügte er an. "Wir wollen die Saison natürlich auch - das ist unser Anspruch - ordentlich zu Ende spielen."

"Wir müssen erstmal unsere Hausaufgabe machen und dann haben wir es nicht mehr in der Hand", erklärte der FCB-Coach vor dem Anpfiff angesprochen auf seine Titel-Hoffnungen am Sky-Mikrofon. "Ich habe letzte Woche noch etwas mehr dran geglaubt."

Kuriose Szene vor dem Anpfiff in Dortmund: Die Feuerwehr muss ein Bienenvolk, das es sich auf einem Scheinwerfer bequem gemacht hat, aus dem Stadion befördern. Heute wollen anscheinend alle Schwarz-Gelben live mitfiebern!

Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel: " Matthäus zur Bayern-Situation: 'Man hört, dass für Kahn die Uhr abgelaufen ist' ".

Demgegenüber haben die Bayern in den letzten vier Partien gegen Köln zwar zwei Siege eingefahren, allerdings auch ein Unentschieden und eine Niederlage hinnehmen müssen.

Denn die letzten vier Duelle gingen allesamt an die schwarz-gelbe Borussia. Gegen keine andere Mannschaft des deutschen Oberhauses weist der FSV im Moment eine schlechtere Bilanz auf.

Immerhin sitzt das Riesentalent gegen Mainz aber wieder auf der Bank, nachdem er die Begegnung in Augsburg komplett verpasst hatte.

Gerade auf dem Alten Markt, der traditionellen schwarz-gelben Anlaufstelle, bildeten sich bereits am Samstagmorgen lange Schlangen. Der BVB hatte rund 300.000 Ticketanfragen fürs Saisonfinale. Ein Public Viewing bietet die Stadt nicht an, da man sich Pay-TV-Sender Sky nicht über die Nutzung des Signals einigen konnte.

Schon rund sechs Stunden vor dem Anpfiff der Partie gegen Mainz begann der Ansturm auf die Kneipen in der Dortmunder Innenstadt.

"Das ist ein Titel für die Ewigkeit. Wenn du mit dem BVB Deutscher Meister wirst, weiß in 30 Jahren in Dortmund noch jeder, wer den Titel geholt hat. Das ist etwas anderes als mit Bayern München, da ist das ja relativ normal - zumindest in der Wahrnehmung der letzten Jahre", sagte Watzke vor dem letzten Spieltag im vereinseigenen TV-Format "Feiertagsmagazin".

Der BVB-Geschäftsführer warnte aber auch: "Du spürst, es knistert, das gibt unfassbar viel Motivation. Wir kennen das von Borussia Dortmund. Da ist eine Wucht, die sich jetzt entfaltet. Das ist auch ein bisschen das Problem, das wir hinbekommen müssen, dass die Mannschaft trotzdem fokussiert bleibt."