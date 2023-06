Fans erspähen kuriose Details: Wie lief der Laimer-Transfer zum FC Bayern wirklich ab?

Konrad Laimer (26) hat seine Unterschrift beim FC Bayern München gesetzt, das ist inzwischen offiziell bekannt. Die Frage ist bloß, wann. © Jan Woitas/dpa

Auf der Homepage und Social Media verbreitete der Klub die frohe Botschaft, zusammen mit dem obligatorischen Foto des Spielers bei der Vertragsunterschrift.

Doch aufmerksame Fans bemerkten genau dort schnell, dass etwas ganz und gar nicht so ist, wie der FC Bayern es gerade verkauft.

Denn im Hintergrund von Laimers Unterschrift-Foto ist ein Baum zu sehen - ohne Blätter!

"Die Sommer in München sehen aber winterlich aus. Wäre er mal lieber in Leipzig geblieben...", witzelte ein Twitter-Nutzer, ein anderer schrieb: "In München tragen die Bäume im Juni noch keine Blätter. Da sag mal noch einer was von Klimaerwärmung."

Doch natürlich erkannten die Anhänger sofort, was der kahle Baum bedeutet: Der Österreicher unterschrieb sein Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister bereits vor Monaten!

Ein User will sogar das genaue Datum des Vertrags erspäht haben: Am 6. Februar soll Laimer seinen Kontrakt unterzeichnet haben.