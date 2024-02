FC Bayern bangt um Davies, Tuchel schlägt Hamann-Entschuldigung knallhart aus!

Er nehme dem ehemaligen Bayern-Spieler dessen Entschuldigung schlichtweg nicht ab - "und deshalb ist das auch nicht maßgeblich", schloss Tuchel, der am zurückliegenden Sonntag auf eine Frage hin die Primera División gelobt und den Reiz, irgendwann nochmal im Ausland zu arbeiten, eingeräumt hatte.

"Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind", führte Tuchel aus und legte nach: "Wir waren alle schockiert, was er daraus gemacht hat." Es sei in seinen Augen deshalb letztlich "völlig egal, ob er [Hamann, Anm. d. Red.] sich entschuldigt hat".

Seine eigenen Worte beim Besuch eines Fanklubs der Bayern seien "völlig aus dem Zusammenhang gerissen" worden, erklärte der Übungsleiter kurz nachdem seine Mannschaft in der Allianz Arena den Druck auf Bayer 04 Leverkusen hochhalten konnte.

Alphonso Davies (23, M.) musste vorzeitig vom Platz. © Angelika Warmuth/dpa

Abgesehen von der Dauerfehde mit Hamann hat der Trainer allerdings noch andere Baustellen. Eine weitere und durchaus schwerwiegende könnte gegen die Fohlen ganz neu dazugekommen sein.

Alphonso Davies (23) musste gegen Gladbach nach einer Grätsche am eigenen Strafraum und einer Behandlung auf dem Rasen in der Schlussphase der Partie verletzungsbedingt vorzeitig vom Rasen.

"Phonzie hat sich das Knie verdreht und muss jetzt untersucht werden", erklärte Tuchel. Eine Diagnose steht derzeit noch aus, ein Ausfall des kanadischen Linksverteidigers käme für die zuletzt von so vielen Verletzungen gebeutelten Bayern aber zur Unzeit.

Steht doch am kommenden Wochenende das Topspiel der Bundesliga gegen die Werkself, die derzeit zwei Zähler vor den Münchner an der Tabellenspitze liegt, an.

In den Hintergrund geriet durch die neuen Sorgen etwas die beeindruckende Bestmarke von Thomas Müller (34), der seinen 500. Sieg im FCB-Dress feiern durfte. Ein gerahmtes Shirt mit der Zahl "500" nahm er zwar von der Mannschaft entgegen, outete sich allerdings gegenüber "Sky" nach dem Heimerfolg als "kein Freund von diesen ganzen Jubiläen".