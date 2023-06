Nach schwierigem Start beim FC Bayern: Das denkt Rummenigge über Tuchels Zukunft

München - Karl-Heinz Rummenigge (67) vom FC Bayern ist überzeugt, dass Thomas Tuchel (49) trotz der schwierigen Startphase in München eine erfolgreiche Ära als Übungsleiter prägen kann.

Karl-Heinz Rummenigge (67) wird beim FC Bayern München in diesem Sommer eine überaus wichtige Rolle zukommen. © Sven Hoppe/dpa

"Ich hatte in meiner Amtszeit das große Glück, viele tolle Trainer wie Louis van Gaal, Jupp Heynckes (78), Hansi Flick (58), Pep Guardiola (52) oder auch Carlo Ancelotti (63) erlebt zu haben", sagte der 67 Jahre alte Rummenigge der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview kurz nach seiner Aufnahme in den Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters.

Und weiter: "Ich bin überzeugt, dass Thomas Tuchel ein sehr erfolgreicher Trainer beim FC Bayern wird."

Tuchel habe "ohne Frage keinen leichten Start gehabt", so Rummenigge. Aber: "Der ist ihm auch erschwert worden durch die Unruhe, die der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann (35) zu ihm mit sich gebracht hat. Das ist in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert worden. Und damit hat es auch Unruhe in der Mannschaft gegeben."

Er wollte Tuchel in seiner Zeit als Vorstandschef schon vor einigen Jahren als Trainer holen.