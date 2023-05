Mit Brazzo und tausenden Fans: FC Bayern feiert doppelte Meisterschaft auf Rathaus-Balkon!

Hasan Salihamidzic (46, r.) feierte seinen vorerst letzten Titel mit dem Rekordmeister. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit dabei beim finalen Feierakt einen Tag nach dem Titelgewinn der Männer im Bundesliga-Fernduell mit Borussia Dortmund durch ein 2:1 gegen den 1. FC Köln war auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46), der wie Vorstandschef Oliver Kahn (53) zum Saisonende beim deutschen Rekordmeister gehen muss.



"Gratulation! Bis nächstes Jahr", rief Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (65, SPD) den erfolgreichen Bayern-Teams beim kurzen, offiziellen Empfang im Rathaus zu.

"Wir freuen uns unglaublich, dass das so gut in unsere Richtung gelaufen ist und jetzt die Emotionen in Rot und Weiß spüren dürfen", sagte Thomas Müller (33) in der ARD nach dem Herzschlagfinale am letzten Spieltag und wenig Schlaf in der Nacht zum Sonntag.