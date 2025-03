FC Bayern gegen Leverkusen live: Kane sorgt für Führung! Bayern macht Druck

Fortsetzung des Artikels laden

18.51 Uhr: 4000-Leverkusen-Fans in München

4000 Fans der Gästemannschaft sind in der ausverkauften Allianz Arena in München dabei.

17.51 Uhr: FC Bayern gegen Leverkusen - sehr unterschiedliche Bilanz im CL-Achtelfinale

Die Bilanz im Achtelfinale der Champions League spricht eine ganz andere Sprache als der jüngste direkte Vergleich des FC Bayern und Bayer Leverkusen. Die Münchner stehen zum 21. Mal in der Runde der letzten 16 Mannschaften seit der Reform der Königsklasse zur Saison 2003/04. Dabei kamen die Bayern 16 Mal weiter. Leverkusen schaffte es fünfmal ins Achtelfinale - und schied jedes Mal aus.

17.27 Uhr: FC Bayern in der Königsklasse fast vier Jahre ungeschlagen

Die letzte Heim-Niederlage des FC Bayern in der Champions League ist knapp vier Jahre her. Im April 2021 verloren die Münchner in der Allianz Arena mit 2:3 im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Das ist die längste Serie unter allen aktuellen Teilnehmern der Königsklasse.

17.12 Uhr: XXL-Trikot von Beckenbauer ziert Allianz Arena in München

Es ist 15,70 Meter hoch und 10,54 Meter breit: ein Franz-Beckenbauer-Trikot in XXL-Version. © Sven Hoppe/dpa Im Gedenken an Franz Beckenbauer hängt der FC Bayern München ein riesiges Trikot mit dem Namen des Fußball-"Kaisers" und dessen legendärer Rückennummer fünf unter das Dach der Allianz Arena. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, wird das XXL-Jersey oberhalb der Südkurve erstmals bei der Champions-League-Partie gegen Bayer Leverkusen zu sehen sein. Das Trikot setzt sich den Angaben zufolge aus 32 bedruckten, nicht brennbaren Einzeltüchern aus Glasgewebe zusammen. Der Hingucker ist 15,70 Meter hoch und 10,54 Meter breit. Die deutsche Fußball-Ikone Beckenbauer war am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren gestorben.

16.33 Uhr: MVG erwartet Engpässe bei U-Bahn

Zur Anreise vor dem Spiel fährt die U6 im fahrplanmäßigen 5-Minuten-Takt. Zusätzlichen Züge stehen bereit und werden bei Bedarf situativ zur Verstärkung eingesetzt, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. Auch nach dem Spiel wird die U6 mit zusätzlichen Zügen verstärkt, sodass zwischen Arena und Innenstadt ein dichter Takt besteht. Allerdings kann die U3 ab etwa 22.30 Uhr baustellenbedingt nur im nördlichen Abschnitt zwischen Moosach und Münchner Freiheit verkehren. Die MVG erwartet nach dem Spiel Engpässe am U-Bahnhof, wenn Tausende Fans Richtung U-Bahn drängen. "Der Bahnhof wird – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Kunden ist."

16.02 Uhr: Kostenloser Bus-Transfer zur Allianz Arena

Zum Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen wird von der Donnersbergerbrücke aus ein kostenloser Bus-Transfer zur Allianz Arena angeboten - und das kostenlos! Die Busse fahren von der Donnersbergerbrücke (Ostseite, Haltestellen der Buslinien 53 und 63) ab 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr im 10-Minutentakt. Vor Ort hilft Einweisungspersonal bei der Orientierung.

15.55 Uhr: FCB-Coach Kompany will im Hinspiel nicht zu viel riskieren

Bayern-Trainer Vincent Kompany betonte in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass seine Mannschaft im Hinspiel trotz des Heimrechts nicht "alles oder nichts" spielen würde. "Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass es zwei Spiele gibt." Der Belgier traf in seiner Zeit in München bislang dreimal auf Leverkusen. Zuletzt waren die Bayern beim 0:0 in Leverkusen mit nur zwei Schüssen auf das gegnerische Tor offensiv historisch schlecht gewesen. Kompany erwartet in der Ausrichtung beider Teams "keinen großen Unterschied" zu den vergangenen Partien. "Man weiß es aber nie", er jedenfalls wolle "nicht zu viel preisgeben".

15.45 Uhr: Max Eberl sieht FC Bayern gegen Leverkusen "nicht als Außenseiter"

FCB-Sportvorstand Max Eberl erklärte gegenüber der "Sport Bild", das Achtelfinal-Hinspiel gegen Leverkusen sei ein "Duell der beiden derzeit besten deutschen Mannschaften, die zudem top in Europa sind." Er sehe seine Bayern trotz der durchwachsenen Bilanz gegen den amtierenden deutschen Meister "nicht als Außenseiter".Das Champions-League-Spiel heute Abend daher "einen ganz speziellen Reiz".

14.36 Uhr: Joshua Kimmich beim FC Bayern zurück

Mittelfeld-Star Joshua Kimmich ist pünktlich zum Königsklassen-Kracher wieder fit. Zuletzt fehlte der 30-Jährige wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel gegen Stuttgart. "Für dieses Spiel bist du immer bei 100 Prozent", sagte Trainer Vincent Kompany auf die Frage, ob Kimmich gegen Leverkusen zur Verfügung stehe. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nahm am Dienstag auch am Abschlusstraining der Münchner teil.

14.17 Uhr: Einzug ins Champions-League-Viertelfinale bringt Geldregen