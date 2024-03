FC Bayern gegen BVB im Liveticker: Dortmund schockt Tuchel-Elf!

Bundesliga-Topspiel: Der FC Bayern empfängt den BVB! Mit unserem Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Von Jan Höfling, Benedikt Zinsmeister

München - Das vielleicht schönste Geschenk bekommen Fußballfans hierzulande schon am heutigen Samstagabend: In München empfängt der FC Bayern den BVB! In unserem Liveticker bekommt Ihr alle Infos rund um den Oster-Kracher.

Wer hat nach dem Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund Grund zur Freude? Die Antwort gibt es am heutigen Samstagabend. © Bernd Thissen/dpa Der Deutsche Rekordmeister mit 13 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen (70) in der Bundesliga kaum noch realistische Chancen auf die Meisterschaft. Doch es geht um viel Prestige im deutschen Klassiker.

Der BVB rangiert mit 50 Punkten auf Tabellenplatz vier. Nur einen Zähler liegen die Borussen vor RB Leipzig - und damit einem Europa-League-Platz, den bei Schwarz-Gelb sicherlich niemand will. Personell müssen sowohl Terzić als auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel einige Ausfälle verkraften. FC Bayern München FC Bayern: Uli Hoeneß gibt eigenen Fans Schuld an Niederlage! Wer diese am besten wegsteckt, erfahrt Ihr bei uns. Wir sorgen dafür, dass Ihr vor, während und nach dem Spiel nichts verpasst.

10. Minute: Toooor für Dortmund! Die Gäste waren noch nicht wirktlich über die Mittellinie gekommen, da geht es plötzlich ganz schnell! Nach einem Ballverlust von Müller kontert der BVB. Am Ende bedient Brandt den durchstartenden Adeyemi, der aus leicht spitzem Winkel verwandelt.

7. Minute: Kane kommt zum Kopfball. Der Engländer nickt die Kugel aber über den Kasten.

Harry Kane (l.) in Aktion gegen Dortmunds Mats Hummels (r.). © Tom Weller/dpa

4. Minute: Der Freistoß bringt den ersten Abschluss der Partie: Über Umwege landet der Ball bei Sané, dessen Schuss jedoch geblockt wird.

3. Minute: Die Bayern setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest und bekommen einen Freistoß auf halbrechter Position.

1. Minute: Schiedsrichter Harm Osmer leitet die Partie.

Anpfiff: Der Ball rollt in der Allianz Arena!

Vor Anpfiff: Tuchel bezeichnet Leverkusen-Sieg als "kleinen Stimmungsdämpfer"

Da Leverkusen in der 88. Minute und der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Nachmittag noch gedreht hat, kann Bayern bei einem Sieg den Rückstand nur auf wieder zehn Punkte verkürzen. Das sei "ein kleiner Stimmungsdämpfer", sagte Thomas Tuchel am "Sky"-Mikrofon vor dem Kracher gegen den BVB.

30. März, 17.34 Uhr: Startelf von Borussia Dortmund

Auch beim BVB ersetzt der zweite Torhüter Alexander Meyer Stammkraft Gregor Kobel (krank). Bei den Dortmundern sind neben dem gesperrten Ex-Münchner Marcel Sabitzer die verletzten Donyell Malen und Ramy Bensebaini nicht mit dabei. Der gebürtige Münchner Karim Adeyemi läuft von Beginn an auf.

30. März, 17.23 Uhr: Aufstellung des FC Bayern

Harry Kane ist beim FC Bayern rechtzeitig fit geworden und steht in der Startelf. Anders sieht es bei Manuel Neuer aus. Ersatzkeeper Sven Ulreich ersetzt die Münchner Nummer 1 nach einem Muskelfaserriss. Tuchel stehen außerdem Aleksandar Pavlovic (Mandelenzündung), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) und Sacha Boey (Muskelbündelriss) nicht zur Verfügung.

30. März, 15.34 Uhr: Nach Drohung: Mehr Polizei bei Top-Spiel in München

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel in München prüfen die Behörden ein Foto, das als Terror-Drohung gedeutet werden könnte. Eine konkrete Gefährdungslage sehen die Behörden nicht. Die Zahl der Einsatzkräfte wird trotzdem erhöht.

30. März, 13.56 Uhr: Jürgen Klopp blickt auf Duell zwischen FC Bayern und BVB

Für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat der Klassiker in Deutschland wenig verwunderlich eine ganz besondere Bedeutung. "Es sind spezielle Spieltage", erklärte der frühere Übungsleiter des BVB gegenüber "Sky". "Und nachdem Schalke sich dann irgendwann in die 2. Liga verabschiedet hat, war es im Grunde sogar fast wie das Derby." Wem er dabei die Daumen drückt? Natürlich den Borussen! Mit diesen hatte er seiner Zeit die Münchner oft geärgert, ihnen 2011 sowie 2012 sogar die Meisterschaften weggeschnappt. "Damals war es eben noch so: Wir haben Bayern geschlagen - ich meine vier oder fünf Mal in Folge, was es so ja auch noch nicht gab – aber es war nie so, dass wir sie hergespielt hätten, sondern wir haben sie gut verteidigt, haben sehr gut gekontert."

30. März, 13.33 Uhr: Thomas Tuchel hat klare Vorstellungen an Auftritt seiner Stars des FC Bayern

Die Meisterschaft kann der Rekordmeister zwar bereits praktisch abhaken, Tuchel hat dennoch klare Vorstellungen. "Jetzt kommen die entscheidenden Wochen - und da kämpfen jetzt alle darum, auf dem Platz zu stehen", erklärte der Coach der Münchner vor dem BVB-Spiel mit Blick auf seinen aktuellen Kader. "Das wollen wir sehen, das werden wir auch fördern." Wer es auf den Rasen schafft, der muss in den Augen des Trainers auch abliefern. "Jetzt ist die Phase, in der wir zeigen müssen, was in uns steckt. Darauf schwören wir die Mannschaft ein." Ein Titel ist immerhin noch möglich - in der Champions League!

Thomas Tuchel will sich im Idealfall mit dem Champions-League-Triumph vom FC Bayern verabschieden. © Sven Hoppe/dpa

30. März, 13.17 Uhr: Kingsley Coman ist gegen BVB endlich zurück im Kader des FC Bayern

Es war eine freudige Nachricht am gestrigen Freitag: Kingsley Coman hatte sich Ende Januar gegen den FC Augsburg verletzt, war seitdem ausgefallen. Nun hat der Franzose den Sprung zurück in den Kader der Münchner geschafft.

Es ist ein gutes Omen! Bislang zwölfmal spielte der Flügelspieler mit seinem FC Bayern in der Bundesliga gegen die Borussia aus Dortmund, elf Siege stehen zu Buche. Eine Niederlage? Fehlanzeige! Lediglich ein Kräftemessen ging unentschieden aus. "Ich hoffe sehr, dass ich diese Statistik am Wochenende weiter ausbauen kann und wir gewinnen werden", erklärte Coman mit Blick auf die Partie zufrieden. "Es ist immer ein sehr spezielles Spiel, der Klassiker in Deutschland. Wir werden alles geben."

30. März, 13.02 Uhr: FC Bayern in der nächsten Saison wieder mit Julian Nagelsmann gegen den BVB?

Noch ist Zeit, ehe es richtig ernst wird. Wir können locker einen Blick über den Tellerrand werfen - jedoch nicht weit. Für Tuchel wird es vorerst - sollte es nicht zum Sensationsfinale zwischen den Bayern und der Borussia in der Champions League kommen - das letzte Duell mit seinem Gegenüber sein. Die Trainersuche in München läuft auf Hochtouren und nimmt nach der Absage von Wunschkandidat Xabi Alonso, der in Leverkusen weiterarbeiten wird, durchaus kuriose Züge an. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann soll sich nach aktuellen Informationen "Bild"-Zeitung eine Rückkehr an die Säbener Straße vorstellen können. Der Übungsleiter, der erst im März des vergangenen Jahres nach lediglich knapp 21 Monaten (!) bei den Roten seinen Hut hatte nehmen müssen, soll demnach einem erneuten Engagement gegenüber nicht abgeneigt sein.

Muss sich Edin Terzić in der kommenden Spielzeit etwa mit Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern herumschlagen? © Federico Gambarini/dpa

30. März, 12.46 Uhr: Lothar Matthäus freut sich schon auf Kräftemessen zwischen FC Bayern und BVB

Lothar Matthäus hat auch schon richtig Bock auf den heutigen Abend und das Duell der deutschen Schwergewichte! "Es ist unser Clásico, der weltweit Interesse weckt wie Topspiele in anderen Nationen", erklärte der "Sky"-Experte mit Blick auf die Bundesligapartie - und legte sich bei der Rollenverteilung beider Mannschaften wenig überraschend schon einmal fest. "Bayern München ist nach den vergangenen Wochen zu Hause Favorit", so der Rekordnationalspieler, der noch nachschob: "Wenn es das Spiel Erster gegen Zweiter ist, ist der Reiz natürlich etwas anders als im Spiel Zweiter gegen Vierter. Trotzdem ist der FC Bayern immer verpflichtet, Spiele zu gewinnen, sich zu positionieren – speziell gegen einen Dauerrivalen wie den BVB."

30. März, 12.24 Uhr: Wie laufen der FC Bayern und der BVB am 27. Spieltag der Bundesliga auf?

Es stellt sich auch angesichts dieser Ausfälle die Frage, mit welchen Akteuren die Teams den Rasen betreten werden. Bei den Bayern dürften Keeper Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala und natürlich Stürmerstar Harry Kane das Vertrauen Tuchels erhalten. Terzić könnte im Gegenzug in der Münchner Allianz Arena Alexander Meyer, Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Salih Özcan, Julian Brandt, Jadon Sancho, Karim Adeyemi und Niclas Füllkrug ins Rennen schicken.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel dürfte in der Innenverteidigung wieder auf Matthijs de Ligt und Eric Dier setzen. © Sven Hoppe/dpa

30. März, 12.11 Uhr: Edin Terzić muss beim BVB ebenfalls auf seinen Schlussmann verzichten

Apropos Keeper: Bei den Schwarz-Gelben laboriert Gregor Kobel an einem Magen-Darm-Virus und wird das Spiel in München wie Neuer lediglich als Zuschauer verfolgen können. Es ist ein Ausfall, der den Gästen durchaus wehtut. Auch Ramy Bensebaini, Donyell Malen, Abdoulaye Kamara und Sébastien Haller müssen verletzungsbedingt passen. Hinzu kommt aus BVB-Sicht eine Rotsperre für Marcel Sabitzer, der am 25. Spieltag gegen Werder Bremen vom Platz geflogen war.