30.03.2024 12:49 Oster-Kracher FC Bayern gegen BVB im Liveticker: Wer zuletzt lacht, lacht am besten!

In München empfängt der FC Bayern am 27. Spieltag der Bundesliga den BVB! In unserem Liveticker bekommt Ihr alle Infos rund um den Fußball-Kracher an Ostern.

Von Jan Höfling

München - Das vielleicht schönste Geschenk bekommen Fußballfans hierzulande schon am heutigen Samstagabend: In München empfängt der FC Bayern den BVB! In unserem Liveticker bekommt Ihr alle Infos rund um den Oster-Kracher. Wer hat nach dem Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund Grund zur Freude? Die Antwort gibt es am heutigen Samstagabend. © Bernd Thissen/dpa Ab 18.30 Uhr (und sicher bereits auch im Vorfeld) richten sich die Blicke in den Süden der Republik, der Klassiker am 27. Spieltag hat es richtig in sich. Allerdings weniger für den Rekordmeister, der mit zehn Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen (70) in der Bundesliga kaum noch realistische Chancen auf die Meisterschaft hat. Immerhin: Mit einem Sieg gegen die Borussia soll die Richtung für die Duelle in der Champions League gegen den FC Arsenal vorgegeben werden, die beide im April stattfinden. Beim BVB sieht die Sachlage etwas anders aus! 50 Zähler stehen für Coach Edin Terzić und Co. zu Buche, das reicht vor dem Spieltag für den vierten Tabellenplatz. Nur einen Zähler liegen die Borussen vor RB Leipzig - und damit einem Europa-League-Platz, den bei Schwarz-Gelb sicherlich niemand will. FC Bayern München Bundesliga-Klassiker gegen BVB: FC Bayern will Schwung holen Personell müssen sowohl Terzić als auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel einige Ausfälle verkraften. Wer diese am besten wegsteckt, erfahrt Ihr bei uns. Wir sorgen dafür, dass Ihr vor, während und nach dem Spiel nichts verpasst. 30. März, 12.45 Uhr: Lothar Matthäus freut sich schon auf Kräftemessen zwischen FC Bayern und BVB Lothar Matthäus hat auch schon richtig Bock auf den heutigen Abend und das Duell der deutschen Schwergewichte! "Es ist unser Clásico, der weltweit Interesse weckt wie Topspiele in anderen Nationen", erklärte der "Sky"-Experte mit Blick auf die Bundesligapartie - und legte sich bei der Rollenverteilung beider Mannschaften wenig überraschend schon einmal fest. "Bayern München ist nach den vergangenen Wochen zu Hause Favorit", so der Rekordnationalspieler, der noch nachschob: "Wenn es das Spiel Erster gegen Zweiter ist, ist der Reiz natürlich etwas anders als im Spiel Zweiter gegen Vierter. Trotzdem ist der FC Bayern immer verpflichtet, Spiele zu gewinnen, sich zu positionieren – speziell gegen einen Dauerrivalen wie den BVB." 30. März, 12.25 Uhr: Wie laufen der FC Bayern und der BVB am 27. Spieltag der Bundesliga auf? Es stellt sich auch angesichts dieser Ausfälle die Frage, mit welchen Akteuren die Teams den Rasen betreten werden. Bei den Bayern dürften Keeper Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala und natürlich Stürmerstar Harry Kane das Vertrauen Tuchels erhalten. Terzić könnte im Gegenzug in der Münchner Allianz Arena Alexander Meyer, Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Salih Özcan, Julian Brandt, Jadon Sancho, Karim Adeyemi und Niclas Füllkrug ins Rennen schicken. Bayern-Trainer Thomas Tuchel dürfte in der Innenverteidigung wieder auf Matthijs de Ligt und Eric Dier setzen. © Sven Hoppe/dpa 30. März, 12.10 Uhr: Edin Terzić muss beim BVB ebenfalls auf seinen Schlussmann verzichten Apropos Keeper: Bei den Schwarz-Gelben laboriert Gregor Kobel an einem Magen-Darm-Virus und wird das Spiel in München wie Neuer lediglich als Zuschauer verfolgen können. Es ist ein Ausfall, der den Gästen durchaus wehtut. Auch Ramy Bensebaini, Donyell Malen, Abdoulaye Kamara und Sébastien Haller müssen verletzungsbedingt passen. Hinzu kommt aus BVB-Sicht eine Rotsperre für Marcel Sabitzer, der am 25. Spieltag gegen Werder Bremen vom Platz geflogen war. 30. März, 12 Uhr: FC Bayern gegen BVB ohne Manuel Neuer Es hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, am gestrigen Freitag machte Tuchel es dann offiziell: Schlussmann Manuel Neuer wird beim Klassiker gegen den BVB nicht zwischen den Pfosten des Rekordmeisters stehen können. Der Keeper hatte sich beim Training der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss in den linken Adduktoren zugezogen und ist nicht rechtzeitig fit geworden. Für ihn dürfte am Abend erwartungsgemäß Sven Ulreich den Kasten der Münchner hüten. Ebenso zum Zuschauen verdammt sind Aleksandar Pavlović, Raphaël Guerreiro, Sacha Boey, Bouna Sarr und Tarek Buchman. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 26 66:18 70 2 FC Bayern München 26 78:31 60 3 VfB Stuttgart 26 60:31 56 4 Borussia Dortmund 26 53:32 50 5 RB Leipzig 26 60:32 49 6 Eintracht Frankfurt 26 42:35 40 7 FC Augsburg 26 43:42 35 8 TSG 1899 Hoffenheim 26 44:50 33 9 SC Freiburg 26 36:48 33 10 SV Werder Bremen 26 35:41 30 11 1. FC Heidenheim 1846 26 35:44 29 12 Borussia Mönchengladbach 26 46:50 28 13 1. FC Union Berlin 26 25:42 28 14 VfL Wolfsburg 26 31:44 25 15 VfL Bochum 1848 26 30:54 25 16 1. FSV Mainz 05 26 22:46 19 17 1. FC Köln 26 20:47 18 18 SV Darmstadt 98 26 26:65 13 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

