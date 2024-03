FC Bayern trifft auf Lazio Rom: Aufstellung da! Diese Stars sollen es jetzt richten

Der FC Bayern steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand! Können die Münchner gegen Lazio Rom das Ruder herumreißen? TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Jan Höfling

München - Der FC Bayern steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand! Gegen Lazio Rom (21 Uhr) laufen die Roten im Rückspiel des Achtelfinals einem Rückstand hinterher. Für Thomas Tuchel könnte es die letzte Partie sein.

5. März, 20.25 Uhr: Max Eberl stärkt Thomas Tuchel vor Lazio-Spiel den Rücken - so gut das noch geht

Eine Frage, die zahlreiche Fans des FC Bayern und sicher auch den einen oder anderen Verantwortlichen momentan umtreibt, lautet: Bleibt Tuchel wirklich bis zum Saisonende oder muss der Coach durch früher die Segel streichen? Die Gerüchteküche kocht, Spekulationen gibt es genug. Vor dem Anpfiff hat der neue Sportvorstand der Münchner, Max Eberl, im Gespräch mit "Amazon Prime Video" zu diesen Stellung bezogen - und einen möglichen Rauswurf am Mikrofon verneint.

5. März, 20.10 Uhr: Aufstellung von Lazio Rom im Champions-League-Kräftemessen mit dem FC Bayern

Natürlich wollen wir Euch auch die Aufstellung der Gäste aus Rom nicht vorenthalten. Trainer Maurizio Sarri schickt beim Gastspiel in München in knapp 50 Minuten Ivan Provedel, Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini, Matteo Guendouzi, Matias Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Ciro Immobile, Mattia Zaccagni aufs Feld.

5. März, 20 Uhr: Aufstellung des FC Bayern gegen Lazio Rom

Die Aufstellung der Münchner ist jetzt endlich da! Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Eric Dier, Matthijs de Ligt, Raphaël Guerreiro, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala und Harry Kane dürfen ran.

5. März, 19.30 Uhr: Spannung vor Champions-League-Spiel zwischen FC Bayern und Lazio Rom steigt

Noch knapp eineinhalb Stunden, dann rollt der Ball - oder wie der FC Bayern schon schreibt: "Es fängt an zu kribbeln."

5. März, 18.40 Uhr: Harry Kane beim FC Bayern gegen Lazio Rom gefordert - oder greift der Insel-Fluch?

Harry Kane hat bislang in 32 Pflichtspielen für den FC Bayern stolze 31 Treffer erzielt. Zuletzt lief es aber auch beim Kapitän der englischen Nationalmannschaft nicht mehr rund. Tuchel ist dennoch weiter von seinem Star überzeugt. "Es ist eine Freude, ihn in der Mannschaft zu haben. Er wird seine Leistung bringen. Wir können uns zu 100 Prozent auf ihn verlassen", gab sich der Coach vor dem Kräftemessen in der Königsklasse zuversichtlich. Die erste Saison Kanes an der Isar scheint jedoch verflucht zu sein. Er war im Jahr 2023 aus London nach München gekommen, um endlich Titel zu gewinnen. Das wird allerdings schwierig - und bei einem Ausscheiden aus der Champions League in dieser Spielzeit praktisch unmöglich.

Harry Kane darf für den FC Bayern gegen Lazio Rom natürlich von Beginn an stürmen! © Sven Hoppe/dpa

5. März, 17.55 Uhr: Lothar Matthäus glaubt an Viertelfinaleinzug des FC Bayern in der Champions League

Nicht nur Klose glaubt daran, dass der FC Bayern den Sprung in die nächste Runde der Königsklasse schaffen wird, auch Lothar Matthäus ist von den Spielern des Rekordmeisters vor dem Rückspiel gegen Lazio durchaus überzeugt. Das Duell werde laut dem Rekordnationalspieler gar "ein Selbstläufer". Wie Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne weiter ausführt, wisse die Truppe genau, worum es gehe. "Es müssen nur die richtigen Spieler in der richtigen Zusammensetzung auf dem Platz stehen", ist sich der TV-Experte sicher. Denn trotz aller Probleme würden die Bayern zu den besten Teams in Europa gehören.

Lothar Matthäus rechnet mit einem Viertelfinaleinzug des FC Bayern in der Königsklasse. © Robert Michael/dpa

5. März, 17.30 Uhr: Schiedsrichter der Partie des FC Bayern gegen Lazio weckt schlechte Erinnerungen

Wer ist eigentlich der Mann, der in der Allianz Arena heute Abend (gemeinsam mit seinem Team) das Sagen hat? Slavko Vincic pfeift die Partie. Euch kommt der Name bekannt vor? Kein Wunder und kein gutes Omen! Der Slowene hat bisher nur ein einziges Spiel der Münchner gepfiffen - und zwar das 1:1-Remis gegen den FC Villarreal vor zwei Jahren. Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel war dieses Unentschieden aber gleichbedeutend mit dem CL-Aus im Viertelfinale gegen die Spanier ...

5. März, 17 Uhr: Personallage beim FC Bayern vor dem Champions-League-Duell gegen Lazio Rom

Zu beneiden ist Tuchel in dieser Saison nicht, immer wieder fehlen dem Trainer wichtige Spieler. Das ist der Stand: Gegen die Römer werden Sacha Boey (Faserriss im Oberschenkel und gerade frisch zurück im Balltraining), Noussair Mazraoui (ebenfalls mit einem Faserriss im Oberschenkel und im Balltraining) und Kingsley Coman (Innenbandriss am Knie) ebenso fehlen wie Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Tarek Buchmann, der weiter an einer Muskelverletzung laboriert. Ebenfalls keine Option ist der nach seinem Platzverweis im Hinspiel gesperrte Dayot Upamecano. Bei Serge Gnabry ist ein Kaderplatz laut dem Übungsleiter noch offen. Leroy Sané muss sich zwar weiter durchbeißen, steht aber wohl zur Verfügung.

Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern derzeit verletzt. © Tom Weller/dpa

5. März, 16.25 Uhr: Fans von Lazio Rom sorgen vor Spiel gegen FC Bayern in München für Ärger

Wegen des Spiels in der Champions League gegen den FC Bayern sind bereits seit dem gestrigen Montag viele Fans von Lazio Rom in München. Vor der Partie soll es dabei zu einem traurigen Zwischenfall in der Stadt gekommen sein. Einem Bericht der italienischen Zeitung "La Repubblica" zufolge sollen einige Fans der Italiener lautstark faschistische Gesänge angestimmt haben - und das mitten im Münchner Hofbräuhaus. Die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt ermittelt.

5. März, 15.50 Uhr: Schafft der FC Bayern gegen Lazio Rom noch die Wende? Miroslav Klose glaubt daran!