FC Bayern liegt gegen Lazio Rom auf Kurs: Kane lässt es klingeln, Müller legt nach!

Der FC Bayern steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand! Können die Münchner gegen Lazio Rom das Ruder herumreißen? TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Jan Höfling

München - Der FC Bayern steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand! Gegen Lazio Rom (21 Uhr) laufen die Roten im Rückspiel des Achtelfinals einem Rückstand hinterher. Für Thomas Tuchel könnte es die letzte Partie sein.

56. Minute: Zehn Minuten sind gespielt. Zeit, um nochmals einen Blick auf die Statistiken zu werfen. Das Wichtigste dieses Mal zuerst: Tore? 2:0 für den FC Bayern! Auch sonst gibt es nichts zu meckern: 18:4 Torschüsse, 61 Prozent Ballbesitz und 5:1 Ecken.

53. Minute: Immobile sinkt schreiend zu Boden, hat aber nichts, was nicht durch Eisspray zu lösen wäre. Weiter geht es.

51. Minute: Gute Nachricht für alle, die es mit den Hausherren halten! Der FC Bayern macht da weiter, wo er im ersten Spielabschnitt aufgehört hat. Lazio sucht nach einem Zugang zur Partie, findet diesen aber weiterhin nicht ansatzweise.

Die Gäste aus Rom haben gegen den FC Bayern auch in Durchgang zwei erhebliche Probleme. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

47. Minute: Weder Tuchel noch Sarri haben personelle Veränderungen vorgenommen. Vorerst bleibt also alles beim Alten.

46. Minute: Weiter geht es! Die zweite Halbzeit läuft.

Halbzeit: Starke Leistung, verdiente Führung. Die Münchner liegen zur Halbzeit gegen praktisch chancenlose Gäste verdient auf Kurs Viertelfinale. Wenn in der zweiten Halbzeit kein Einbruch im Spiel erfolgt, kann nicht viel schiefgehen. Allerdings: Ein Treffer der Gäste würde reichen, um eine Verlängerung zu erzwingen. Kane und seine Mitspieler sollten also auf der Hut sein.

Läuft beim FC Bayern! Der Rekordmeister liegt gegen Lazio Rom zur Halbzeit völlig verdient mit 2:0 in Führung. © Sven Hoppe/dpa

Thomas Müller legt für den FC Bayern gegen Lazio Rom nach - Rekordmeister führt mit 2:0 zur Halbzeit

45.+1 Minute: Tooooooor für den FC Bayern! Einen haben die Bayern vor der Pause noch. Nach einem Schuss von de Ligt hält Müller in der Mitte den Kopf hin und erhöht zum 2:0 für die Münchner. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

44. Minute: Kurz vor der Halbzeit wird es plötzlich ruhig. Grund ist offenbar ein Notarzteinsatz im Block der Hausherren.

42. Minute: Direkt das nächste dicke Ding! Musiala hat den Doppelschlag auf dem Fuß, verfehlt aber knapp links unten.

Harry Kane schießt den FC Bayern gegen Lazio Rom in Führung - Superstar drückt das 1:0 über die Linie

39. Minute: Tooooooor für den FC Bayern! Kane schießt die Münchner in Front. Über Pavlovic und Müller gelangt das Leder im Sechzehner zu Guerreiro, der den Ball nicht richtig trifft. Mit einer gehörigen Portion Glück - oder der des Tüchtigen - landet jener bei Kane, der ihn mit der Stirn zur verdienten Führung ins Netz drückt! 1:0 für den FC Bayern.

34. Minute: Kuriose Szene! Vincic rutscht aus, fängt so einen Pass der Münchner von der rechten Seite kurz vor dem Strafraum in aussichtsreicher Position ab. Der Schiedsrichter entschuldigt sich für sein Missgeschick. Es darf mal geschmunzelt werden.

Harry Kane und Co. liegen auf Kurs, nicht einmal der Schiedsrichter kann den Offensivdrang der Münchner stoppen. © Tom Weller/dpa

31. Minute: Eine halbe Stunde ist inzwischen absolviert. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt den optischen Eindruck auf dem Rasen. 10:2 Torschüsse, 57 Prozent Ballbesitz und 3:1 Ecken - alles zugunsten der Tuchel-Truppe. Entscheidend aber: 0:0 Tore.

28. Minute: Bis zum Strafraum, aber keinen Schritt weiter! So scheint das Motto der Defensivabteilung der Münchner aktuell zu lauten. Von Immobile ist bisher nichts zu sehen. Sobald es in die Nähe des Sechzehners geht, sind die Hausherren zur Stelle!

24. Minute: Wieder Musiala, wieder ein Bein dazwischen! Der Druck nimmt einfach nicht ab, allerdings fehlt auch weiterhin das letzte Quäntchen. Es scheint allerdings nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich der Rekordmeister endlich belohnen kann.

Thomas Tuchel dürfte bislang gefallen, was er von seinen Spielern des FC Bayern gegen Lazio Rom geboten bekommt. © Tom Weller/dpa

21. Minute: Wenn die Bayern in allen Spielen der Saison so aufgetreten wären wie bislang gegen die Römer, dann würde die Königsklasse wohl nicht die letzte Chance auf einen Titel in dieser Spielzeit - und Tuchel hätte vielleicht auch noch eine Zukunft an der Säbener Straße gehabt. Die Frage lautet: Folgt der inzwischen fast schon zu erwartende Einbruch im Laufe der Partie?

17. Minute: Die Münchner haben richtig Bock auf die nächste Runde, auch Kane probiert es mal. Es gibt die nächste Ecke - die jedoch harmlos verpufft. Kurz darauf ist der Ball aber schon wieder in den Reihen der Gastgeber, die Lazio hinten einschnüren.

14. Minute: Abgesehen von einzelnen kleinen Befreiungsaktionen der Römer bestimmen die Bayern bislang das Spiel fast nach Belieben. Provedel ist allerdings auch gegen einen Distanzschuss von Musiala von der Strafraumgrenze zur Stelle.

Jamal Musiala (2.v.l.) und seine Teamkollegen bestimmen gegen Lazio Rom die Partie, ein Tor fehlt aber noch. © Sven Hoppe/dpa

11. Minute: Auf der Gegenseite versucht es Lazio, erarbeitet sich eine erste Ecke. Wirklich gefährlich wird diese aber nicht.

7. Minute: Stark von Sané! Der deutsche Nationalspieler setzt sich im Strafraum durch, hat in der Mitte das Auge für Musiala, der sofort abzieht. Sein Schuss wird jedoch in höchster Not gerade noch abgeblockt. Wenn das so weitergeht, klingelt es bald.

6. Minute: Erster starker Angriff der Bayern! Im Zentrum landet der Ball bei Müller, der Sané halbrechts im Strafraum bedient. Aus dem Abschluss des Flügelspielers wird allerdings ein besserer Rückpass - kein Problem für Lazio-Keeper Provedel.

Thomas Müller (M.) will mit dem FC Bayern unbedingt ins Viertelfinale - und das merkt man ihm früh im Spiel auch an. © Sven Hoppe/dpa

3. Minute: Eine erste Flanke von Kimmich von der rechten Seite wird von Müller mit dem Kopf unkontrolliert zurückgelegt. Guerreiro fehlt aber die zündende Idee, weshalb die Abwehr der Römer das Leder aus der Gefahrenzone bugsieren kann.

2. Minute: Von den Rängen hallt lautstark "Bayern, Bayern", auf dem Rasen legen die Münchner direkt sehr couragiert los.

5. März, 21 Uhr: Anpfiff, das Spiel läuft!

Schiedsrichter Vincic hat die Pfeife im Mund - und gibt die Partie frei. Der Ball rollt, jetzt liegt die Wahrheit auf dem Platz.

Wenn das den FC Bayern nicht beflügelt: Die Choreo der Fans kann sich sehen lassen. © Tom Weller/dpa

5. März, 20.55 Uhr: Die Uhr tickt! Stimmung in Allianz Arena vor dem Anpfiff dem Anlass angemessen

Volles Haus in der Allianz Arena! Die Stimmung stimmt und auch eine sehenswerte Choreo haben die Anhänger der Hausherren ausgepackt - jetzt muss die Mannschaft nur noch auf dem Rasen abliefern. In fünf Minuten geht es los.

Leon Goretzka und Co. sind heiß, die Stimmung in der Allianz Arena in München kocht. Es kann gleich losgehen! © KirillKUDRYAVTSEV/AFP

5. März, 20.40 Uhr: Lazio Rom hat vor dem Champions-League-Abend in München ebenfalls Druck!

Nicht nur der FC Bayern hat Druck, auch die Römer dürften sich ihre Gedanken machen. Denn wenn die Biancocelesti nächstes Jahr wieder in der Königsklasse auflaufen wollen, müssen sie den Henkelpott wohl in diesem Jahr gewinnen. In der Serie A sieht es für Immobile und Co. nämlich nicht sonderlich rosig aus. Nach 27 Spieltagen und so manchen Höhen und Tiefen liegt Lazio mit 40 Zählern bei einer Bilanz von zwölf Siegen, elf Niederlagen und vier Remis nur auf Rang neun. Der vierte Platz der Tabelle, den derzeit der FC Bologna belegt, ist elf Partien vor dem Ende der Saison stolze elf Zähler entfernt.

5. März, 20.25 Uhr: Max Eberl stärkt Thomas Tuchel vor Lazio-Spiel den Rücken - so gut das noch geht

Eine Frage, die zahlreiche Fans des FC Bayern und sicher auch den einen oder anderen Verantwortlichen momentan umtreibt, lautet: Bleibt Tuchel wirklich bis zum Saisonende oder muss der Coach durch früher die Segel streichen? Die Gerüchteküche kocht, Spekulationen gibt es genug. Vor dem Anpfiff hat der neue Sportvorstand der Münchner, Max Eberl, im Gespräch mit "Amazon Prime Video" zu diesen Stellung bezogen - und einen möglichen Rauswurf am Mikrofon verneint.

5. März, 20.10 Uhr: Aufstellung von Lazio Rom im Champions-League-Kräftemessen mit dem FC Bayern

Natürlich wollen wir Euch auch die Aufstellung der Gäste aus Rom nicht vorenthalten. Trainer Maurizio Sarri schickt beim Gastspiel in München in knapp 50 Minuten Ivan Provedel, Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini, Matteo Guendouzi, Matias Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Ciro Immobile, Mattia Zaccagni aufs Feld.

5. März, 20 Uhr: Aufstellung des FC Bayern gegen Lazio Rom

Die Aufstellung der Münchner ist jetzt endlich da! Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Eric Dier, Matthijs de Ligt, Raphaël Guerreiro, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala und Harry Kane dürfen ran.

5. März, 19.30 Uhr: Spannung vor Champions-League-Spiel zwischen FC Bayern und Lazio Rom steigt

Noch knapp eineinhalb Stunden, dann rollt der Ball - oder wie der FC Bayern schon schreibt: "Es fängt an zu kribbeln."

5. März, 18.40 Uhr: Harry Kane beim FC Bayern gegen Lazio Rom gefordert - oder greift der Insel-Fluch?

Harry Kane hat bislang in 32 Pflichtspielen für den FC Bayern stolze 31 Treffer erzielt. Zuletzt lief es aber auch beim Kapitän der englischen Nationalmannschaft nicht mehr rund. Tuchel ist dennoch weiter von seinem Star überzeugt. "Es ist eine Freude, ihn in der Mannschaft zu haben. Er wird seine Leistung bringen. Wir können uns zu 100 Prozent auf ihn verlassen", gab sich der Coach vor dem Kräftemessen in der Königsklasse zuversichtlich. Die erste Saison Kanes an der Isar scheint jedoch verflucht zu sein. Er war im Jahr 2023 aus London nach München gekommen, um endlich Titel zu gewinnen. Das wird allerdings schwierig - und bei einem Ausscheiden aus der Champions League in dieser Spielzeit praktisch unmöglich.

Harry Kane darf für den FC Bayern gegen Lazio Rom natürlich von Beginn an stürmen! © Sven Hoppe/dpa

5. März, 17.55 Uhr: Lothar Matthäus glaubt an Viertelfinaleinzug des FC Bayern in der Champions League

Nicht nur Klose glaubt daran, dass der FC Bayern den Sprung in die nächste Runde der Königsklasse schaffen wird, auch Lothar Matthäus ist von den Spielern des Rekordmeisters vor dem Rückspiel gegen Lazio durchaus überzeugt. Das Duell werde laut dem Rekordnationalspieler gar "ein Selbstläufer". Wie Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne weiter ausführt, wisse die Truppe genau, worum es gehe. "Es müssen nur die richtigen Spieler in der richtigen Zusammensetzung auf dem Platz stehen", ist sich der TV-Experte sicher. Denn trotz aller Probleme würden die Bayern zu den besten Teams in Europa gehören.

Lothar Matthäus rechnet mit einem Viertelfinaleinzug des FC Bayern in der Königsklasse. © Robert Michael/dpa

5. März, 17.30 Uhr: Schiedsrichter der Partie des FC Bayern gegen Lazio weckt schlechte Erinnerungen

Wer ist eigentlich der Mann, der in der Allianz Arena heute Abend (gemeinsam mit seinem Team) das Sagen hat? Slavko Vincic pfeift die Partie. Euch kommt der Name bekannt vor? Kein Wunder und kein gutes Omen! Der Slowene hat bisher nur ein einziges Spiel der Münchner gepfiffen - und zwar das 1:1-Remis gegen den FC Villarreal vor zwei Jahren. Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel war dieses Unentschieden aber gleichbedeutend mit dem CL-Aus im Viertelfinale gegen die Spanier ...