Tuchels letzte Chance? FC Bayern gegen Lazio mit Rücken zur Wand!

München - Der FC Bayern steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand! Gegen Lazio Rom (21 Uhr) laufen die Roten im Rückspiel des Achtelfinals einem Rückstand hinterher. Für Thomas Tuchel könnte es die letzte Partie sein .

Thomas Tuchel und sein FC Bayern stehen vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom vor dem Aus. © Tom Weller/dpa

Dass der Münchner Coach zum Saisonende seine Koffer packen muss, steht seit geraumer Zeit fest. Aufgrund weiterer erschreckend schwacher Spiele seiner Mannschaft und so manch fragwürdiger Aussagen von Tuchel selbst scheint das allerdings inzwischen keineswegs mehr in Stein gemeißelt.

Sollten die Bayern-Stars es verpassen, am heutigen Dienstagabend die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel in Italien noch zu drehen, könnte es schnell gehen - und Tuchels Tage an der Seitenlinie gezählt sein.

Aufgrund eines auf zehn Punkte angewachsenen Rückstands in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen und dem blamablen Aus im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken wäre durch ein Scheitern in der Königsklasse die Saison ohne Trophäe fast perfekt.

TAG24 berichtet im Liveticker von Tuchels Endspiel und der letzten Hoffnung des FC Bayern auf die Chance auf einen Titel.