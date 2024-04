FC Bayern gegen Real im Liveticker: Rekordmeister drückt, Madrid bekommt einfach keinen Zugriff!

Fortsetzung des Artikels laden

30. April, 17.47 Uhr: Fehlt Matthijs de Ligt dem FC Bayern gegen Real Madrid?

Das klingt nicht gut! Der FC Bayern ist am Nachmittag im Teamhotel angekommen, das Anschwitzen ist längst durch. Ausgerechnet de Ligt, der beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag schon in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste, war nicht dabei. Die Chancen auf einen Einsatz am Abend schwinden damit natürlich deutlich.

Ein Ausfall von Matthijs de Ligt wäre für Thomas Tuchel und den FC Bayern ein schwerer Schlag. © Sven Hoppe/dpa

30. April, 17.25 Uhr: Letzter Pflichtspielerfolg des FC Bayern gegen Real Madrid ist ein Weilchen her ...

Natürlich ist den Fans des FC Bayern vor allem der Sieg im Elfmeterschießen im Jahr 2012 noch in bester Erinnerung. Wirklich verwunderlich ist das allerdings nicht, danach gab es nämlich nicht mehr so wirklich viel Anlass zum Feiern. In den darauffolgenden sechs Aufeinandertreffen setzte es fünf Pleiten und ein Unentschieden. Das 2:2 erarbeiteten sich die Münchner im Rückspiel des CL-Halbfinales 2018. Das Problem damals: Das Hinspiel in München war mit 1:2 verloren worden.

30. April, 16.58 Uhr: Robert Lewandowski warnt FC Bayern vor Real Madrid

Seit dem Sommer 2022 kickt Robert Lewandowski nun bereits für den FC Barcelona, bekommt es also regelmäßig auch mit Madrid zu tun. Vor dem Duell seines Ex-Klubs mit den Königlichen hat er sich bei der "Sport Bild" zu Wort gemeldet. "Real Madrid ist nie tot, sie geben nie auf. Sie agieren auf dem ganzen Platz als Mannschaft, sind ein Kollektiv, das immer an die Worte von Carlo Ancelotti und den Erfolg glaubt", warnte Lewandowski vor den Qualitäten der Madrilenen. Man denke zwar manchmal, dass Real einen "wunden Punkt" habe und man "nahe am Gewinnen" sei. Letztlich klappe es dann aber doch nicht. Trotzdem traut der Stürmer dem FC Bayern zu, Madrid auszuschalten und ins Endspiel einzuziehen. "Dafür müssen sie im Hinspiel in München vorlegen. Das Rückspiel im Bernabéu kann speziell werden, viele Dinge von außen haben dort einen Einfluss. Das habe ich zuletzt erfahren. Mein Wunsch ist, dass Bayern Real Madrid schlägt. Ich drücke ihnen die Daumen."

Robert Lewandowski spielt inzwischen für den FC Barcelona. © Joan Monfort/AP/dpa

30. April, 16.36 Uhr: Leon Goretzka wendet sich nochmals an Fans des FC Bayern

Thomas Müller hatte schon darum gebeten, am heutigen Abend zum Kräftemessen mit Real Madrid als Fan unbedingt in roten Klamotten ins Stadion zu kommen. Jetzt hat am Nachmittag auch Leon Goretzka nochmals bei X nachgelegt.

30. April, 16.10 Uhr: Hält die Heimserie des FC Bayern in der Champions League?

Es wäre so wichtig, wenn die Serie halten würde! Der FC Bayern geht mit einer beachtlichen Heimbilanz ins Rennen. Von den zurückliegenden 24 Champions-League-Spielen in der Allianz Arena haben die Münchner nur ein einziges verloren. Seit nunmehr 15 Partien gab es keine Niederlage mehr. In diesen stehen zwölf Siege und nur drei Unentschieden zu Buche!

30. April, 15.53 Uhr: Real Madrid muss gegen FC Bayern ebenfalls auf Spieler verzichten

Bei Real kann auch Trainer Carlo Ancelotti nicht auf alle Akteure zurückgreifen. Allerdings sind die Sorgen geringer. Dem erfahrenen Übungsleiter fehlen beim Gastspiel in München lediglich David Alaba, der ehemalige Star des FC Bayern befindet sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining, und Daniel Carvajal. Dieser ist für das Hinspiel gelb-gesperrt.

David Alaba von Real Madrid ist aufgrund einer Verletzung derzeit zum Zuschauen verdammt. © Jorge Guerrero/AFP

30. April, 15.36 Uhr: FC Bayern muss gegen die Königlichen von Real auf mehrere Spieler verzichten

Während Stars wie Sané, Musiala, Laimer und vor allem de Ligt wackeln, wohl aber rechtzeitig fit werden dürften, steht bei den Langzeitverletzten fest, dass sie den Kracher (und das Rückspiel) nur als Zuschauer erleben werden. Kingsley Coman, der durch eine Muskelbündelverletzung in den rechten Adduktoren außer Gefecht gesetzt ist, wird das Spiel ebenso verpassen wie Sacha Boey (Muskelbündelriss), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Tarek Buchmann (Muskelverletzung).

30. April, 15.20 Uhr: Darauf kommt es beim FC Bayern im Heimspiel gegen Real Madrid an

Real konnte im Viertelfinale der Königsklasse bekanntlich Manchester City aus dem Wettbewerb werfen. Weiterer Worte, wie schwer die Aufgabe für Tuchel und seine Bayern-Spieler am heutigen Abend wird, bedarf es wohl nicht. Statt sich zu viele Gedanken über die mögliche Leistung des Gegners zu machen, betonte der Coach im Vorfeld lieber, worauf es seiner Meinung nach für die Münchner selbst gegen Madrid ankommen wird: "Die Aufgabe gegen Real besteht darin, genügend Leute in die Offensive zu bringen, um ihnen wehzutun, aber sich gleichzeitig nicht zu entblößen. Wir müssen eine gute Balance aus Disziplin und Freiheit finden." Natürlich benötige man zusätzlich auch "das Spielglück, das Momentum".

Die Fans des FC Bayern sind im Hinspiel des Halbfinales der Champions League gegen Real Madrid ebenfalls gefordert. © Sven Hoppe/dpa

30. April, 15.05 Uhr: Thomas Tuchel richtet sich vor Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid an die Fans