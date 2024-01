FC Bayern gegen Hoffenheim im Liveticker: Franz Beckenbauer in Allianz Arena allgegenwärtig

Alles zu den Aktionen zu Ehren Beckenbauers und zum Spiel gibt es in unserem Liveticker.

Die Roten bekommen es im ersten Pflichtspiel des Jahres 2024 in der Bundesliga mit den Sinsheimern zu tun. Durch den Tod einer der größten Legenden des Fußballs geht es aber nicht nur um drei Punkte.

Der Übungsleiter setzt auf Manuel Neuer im Tor, Konrad Laimer, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Alphonso Davies in der Abwehr. Davor laufen Joshua Kimmich und Raphaël Guerreiro auf. Stürmen werde Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala sowie vorne im Zentrum natürlich Superstar Harry Kane, der auch weiterhin die Konkurrenz das Fürchten lehren will.

"Gute Freunde" wird am heutigen Abend als Einlaufmusik aus den Boxen in der Arena hallen - und auch wenn die Stars des Rekordmeisters es klingeln lassen. Der Song von Beckenbauer war 1966 erschienen, ist auch heute noch in allen Köpfen.