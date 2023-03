Cancelo-Neustart beim FC Bayern? Nagelsmann-Aus als große Chance

In der Champions League war im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain bereits nach einer Halbzeit für ihn Schluss, im zweiten Duell durfte er vier Minuten in der Schlussphase ran. Dazu kommen 71 Minuten im DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05.

Wettbewerbsübergreifend bringt es Cancelo bisher auf neun Einsätze. In der Bundesliga stand er viermal in der Startelf, wurde zweimal eingewechselt und blieb einmal ohne Spielzeit. Über die vollen 90 Minuten stand er nur ein einziges Mal auf dem Feld.

Denn sonderlich zufrieden dürfte Cancelo mit den eigenen Einsatzzeiten unter seinem inzwischen Ex-Trainer nicht gewesen sein. Setzte Nagelsmann auf eine Dreierkette und damit auf ein System, in dem er für den gelernten Außenverteidiger keinen Platz fand, fungierte jener nur als Ergänzungsspieler. Von einer Rolle als unangefochtene Stammkraft war er weit entfernt.

Trotz der Tatsache, dass der Rechtsfuß erst Ende Januar dieses Jahres auf Wunsch von Nagelsmann an die Säbener Straße gelotst wurde, könnte sich dessen Abschied nun als zweite Chance erweisen.

Sind Hasan Salihamidzic (46) und Co. nicht gewillt, diese stattliche Summe zu zahlen, geht es für den 28-Jährigen zurück auf die Insel. Bei den Sky Blues verfügt Cancelo über ein langfristiges Arbeitspapier, das noch bis zum Sommer 2027 Gültigkeit besitzt.

Der Rekordmeister besitzt eine Kaufoption. Stolze 70 Millionen Euro müssten die Verantwortlichen an Manchester City überweisen, um sich die Dienste des portugiesischen Nationalspielers auch über das vertraglich verankerte Leihende hinaus zu sichern.

Thomas Tuchel (49) hat beim FC Bayern München die Nachfolge von Julian Nagelsmann (35) angetreten. Die Karten werden neu gemischt. © Angelika Warmuth/dpa

Der Nachfolger Nagelsmanns agierte zuletzt als Trainer des FC Chelsea zwar ebenfalls bevorzugt mit einer Dreierkette, könnte allerdings die Qualitäten des Rechtsverteidigers, der vor allem mit Flanken für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen kann, grundlegend anders bewerten als sein Vorgänger.

Hohe Hereingaben in den Sechzehner waren an der Stamford Bridge ein von ihm ausgiebig genutztes Element. Während Cancelo wohl auch unter Tuchel aufgrund seiner defensiven Defizite nicht als Teil einer Dreierkette agieren dürfte, könnte dieser ihn sehr wohl als Schienenspieler in Erwägung ziehen.

In der bereits vollgepackten Offensive der Roten würde es damit allerdings nochmals enger werden. Angesichts mancher gezeigter Leistung dürfte sich jedes bisschen Druck im Kampf um einen Platz in der Anfangself jedoch durchaus positiv auswirken.

Besonders Leroy Sané (27) und Serge Gnabry (27) sorgten zuletzt deutlich öfter abseits des Platzes für Aufsehen als mit starken Leistungen auf dem Feld. Ändert sich das unter dem neuen Coach nicht, sollte der offensivstarke Cancelo Nutznießer sein.



Alternativ könnte Tuchel, der dafür bekannt ist, taktisch variabel das Beste aus den personellen Möglichkeiten herauszuholen, aufgrund des Spielermaterials ebenso auf eine Viererkette setzen, was für einen Cancelo-Neustart der bestmögliche Fall wäre.



Gegenüber Noussair Mazraoui (25) und Josip Stanisic (22) müsste er die Nase vorne haben. Auch Benjamin Pavard (27), der ins Zentrum strebt, kann sich nicht sicher sein. Bouna Sarr (31) fehlen die Qualitäten, um eine Rolle zu spielen.