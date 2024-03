FC Bayern und Liverpool ringen um dieselben Trainer: ER ist die erste Alternative hinter Alonso

Xabi Alonso (42) steht sowohl bei den Bayern als auch bei Liverpool ganz oben auf dem Zettel. © Tom Weller/dpa

Klarer Wunschkandidat bei beiden Vereinen: Xabi Alonso (42). Der ehemalige Leistungsträger der spanischen Nationalmannschaft spielt mit Bayer Leverkusen eine herausragende Saison.

Und offenbar haben der Deutsche Rekordmeister und die Reds auch denselben Plan B: Roberto De Zerbi (44) vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion.

Wie die "Daily Mail" berichtet, sind sowohl die Münchner als auch Liverpool an dem Italiener dran, der die Seagulls in seinem ersten Jahr direkt in die Europa League und somit erstmals in der Vereinsgeschichte in einen europäischen Wettbewerb führte.

Kein Wunder, dass De Zerbi bei den Topklubs hoch im Kurs steht. Sogar Star-Coach Pep Guardiola (53) bezeichnete De Zerbi als einen "der einflussreichsten Teammanager der vergangenen 20 Jahre".