CL-Showdown gegen Arsenal: Aluminium verhindert Bayern-Führung!

Dafür müsste allerdings einiges zusammenkommen: Der BVB, der bereits am gestrigen Dienstag ins Halbfinale eingezogen ist, müsste die Königsklasse gewinnen und gleichzeitig in der Liga nicht unter den ersten Vier landen.

Apropos Meilensteine: Die Bundesliga könnte in der kommenden Saison tatsächlich mit sechs Teams in der Champions League antreten.

Ersterer könnte beim Einsatz in der Arena seine 150. (!) Partie in der Champions League für einen einzigen Verein verbuchen. Müller wäre erst der dritte Akteur, dem dies überhaupt gelingt. Ebenfalls auf der Liste: Iker Casillas mit 150 Partien für Real Madrid und Xavi, der eine Partie mehr für den FC Barcelona in der Königsklasse auf dem Rasen stand. Doch damit nicht genug! Spielt der Ur-Bayer, wäre es sein 24. Bayern-Einsatz in einem Viertelfinale. Und die Bestmarke hätte er sogar ganz alleine inne.

Denn die Münchner haben bislang keines der letzten 14 Heimspiele in der Königsklasse verloren. Elf Siege und drei Remis stehen zu Buche. Bonus: Die Roten haben nur in einem der vergangenen 28 CL-Spiele zu Hause kein eigenes Tor erzielt!

Dass das entscheidende Rückspiel in München stattfindet, könnte sich zum Zünglein an der Waage entwickeln.

Thomas Tuchel sprach vor dem Champions-League-Duell mit den Gunners vom "Spiel des Jahres", Thomas Müller rechnet mit einer magischen Königsklassen-Nacht in München. "Es geht um die Krone des europäischen Klubfußballs", erklärte der Ur-Bayer mit Blick auf das Rückspiel gegen die Engländer: "Am Mittwoch wird es in München knistern."

Harry Kane betonte sogar, dass ein Triumph in der Königsklasse "die Saison noch in eine großartige verwandeln" könne. "Wir haben einen großen Glauben an uns!" Die Stimmung passt also. Spannend wird zu sehen sein, ob die Leistung es auch tut ...