Abwehr-Leuchtturm Halili bleibt in Jena: Vertragsverlängerung weckt Zuversicht beim FCC

Gegen FCC-Verteidiger Burim Halili (25, r.) zu spielen, macht nicht viel Spaß. Der Abwehrmann der Jenenser ist hier im Duell mit Johann Martynets (25) vom ZFC Meuselwitz. (Archivbild) © imago/osnapix

Wenige Stunden vor dem Freitagabendspiel des FCC beim Berliner AK teilten die Verantwortlichen mit, dass Halili einen zunächst bis Sommer 2024 laufenden Vertrag - mit Option auf ein weiteres Jahr - unterschrieb.

Der Verteidiger, der im Übrigen an diesem Freitag seinen 25. Geburtstag feiert, zählt laut FCC-Coach René Klingbeil zu den "Säulen unserer Mannschaft". Er habe großen Anteil "an der in dieser Saison stabilen Defensive unseres Teams", so der Trainer laut einer offiziellen Mitteilung des Vereins.

Dabei dürfte der 42-jährige Strippenzieher an der Linie insbesondere auf die bisherigen 18 Gegentore anspielen - eine wahre Bestmarke. Kein anderes Team ist in dieser Hinsicht besser. Auch nicht in den anderen Regionalliga-Staffeln!

"Gemeinsam wollten wir einen Großteil der Mannschaft zusammenhalten. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg und ich bin zuversichtlich, dass auf die Vertragsverlängerung mit Burim auch noch weitere folgen werden" sagte FCC-Geschäftsführer Chris Förster, der den Verein verlassen wird.

"Die Verlängerung des Vertrags war meine letzte Amtshandlung nach fast zehn Jahren als Geschäftsführer beim FCC", sagte Förster, der von Patrick Widera als Geschäftsführer abgelöst wird.