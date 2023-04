Carl Zeiss Jena wildert in der 3. Liga: Kommt der "Tor des Monats"-Torschütze?

Elias Löder (23) wird sich zur kommenden Saison dem FC Carl Zeiss Jena anschließen. © Imago / Christian Schroedter

Wie die "BILD-Zeitung" berichtet, stehen die Thüringer unmittelbar vor einer Verpflichtung von Elias Löder (23), dessen Vertrag zum Saisonende beim Halleschen FC ausläuft.

Löder lief in dieser Spielzeit bislang 14 Mal für den Drittligisten auf. In der Startelf stand er jedoch nie.

Der Offensivspieler war im Sommer 2021 nach einem furiosen Saisonstart bei Germania Halberstadt (8 Tore und 4 Vorlagen in 6 Spielen) zum HFC gewechselt. Einer seiner Treffer war sogar so schön, dass es zum "Tor des Monats" Juli in der Sportschau gewählt wurde.

Nach seinem Transfer an die Saale kam Löder in seiner ersten Drittliga-Spielzeit auf 13 Einsätze (1 Tor). Der große Durchbruch blieb dem gebürtigen Wernigeröder jedoch verwehrt. Bei aktuell Tabellendritten der Regionalliga Nordost hofft der 23-Jährige nun auf einen Neuanfang.