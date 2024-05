Die neue Nummer eins? Carl Zeiss Jena verlängert mit Nachwuchshoffnung

Nach dem bevorstehenden Abgang von Kevin Kunz (32) könnte nun die Stunde von Ersatztorhüter Alexios Dedidis (22, r.) schlagen. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie die Thüringer am Freitagnachmittag offiziell mitteilten, wurde der Vertrag mit Torhüter Alexios Dedidis (22) verlängert. Damit wird der Bruder von BFC-Dynamo-Stürmer Vasilios Dedidis (24) dem FCC auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleiben.

"Alexios hat sich diese Vertragsverlängerung durch seine hohe Motivation und vor allen Dingen konstant starke Trainingsleistungen verdient. Ich freue mich sehr, dass er auch in der kommenden Saison den Weg mit uns weitergeht", kommentierte FCC-Trainer Henning Bürger (54) die Vertragsverlängerung.

Nach dem Abgang von Stammkeeper Kevin Kunz (32) könnte nun die Zeit des gebürtigen Weimarers anbrechen. Der 22-Jährige kam als 7-Jähriger zum Verein und durchlief anschließend alle Nachwuchsmannschaften.

Für die Profis stand er bislang in fünf Regionalligaspielen zwischen den Pfosten. In dieser Saison konnte er einmal den erkrankten Kunz im Tor vertreten. Mit Dedidis im Kasten gewannen die Thüringer in überzeugender Manier mit 3:0 beim FSV 63 Luckenwalde.