Er rettete gleich drei Bundesliga-Klubs: FC Carl Zeiss Jena macht Hans Meyer zum Ehrenmitglied

Jena - Der FC Carl Zeiss Jena hat am Montag Hans Meyer zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Der inzwischen 80-Jährige ist eine lebende Fußball-Legende - eine, die den FCC im Jahr 1981 ins Endspiel des Europapokals der Pokalsieger führte.

Trainerlegende Hans Meyer (80) fiel in der Vergangenheit abseits des Fußballplatzes auch wegen seiner markanten Sprüche auf. (Archivbild) © IMAGO/Kirchner-Media

13. Mai 1981: Der FC Carl Zeiss Jena steht auf der ganz großen Bühne des europäischen Fußballs. Im letzten Akt bekommt es das Team von den Kernbergen mit Dinamo Tiflis zu tun. Auf dem Weg dorthin schaltete man die AS Rom, den FC Valencia und Benfica Lissabon aus. Nun will man sich am Jahrestag der Gründung (13. Mai 1903) das schönste Geschenk machen - ein Sieg im "Westen", im Düsseldorfer Rheinstadion, soll eine historische Saison endgültig veredeln.

Doch dazu kommt es nicht. Nach 1:0-Führung verliert Jena am Ende mit 1:2. Doch die schmerzhafteste Niederlage des Vereins zählt - zweifellos - gleichzeitig zu den größten Erfolgen.

Der Trainer, der diesen bittersüßen Triumph ermöglichte: Hans Meyer, aufgewachsen im südthüringischen Dietlas.

Am Montag nun wurde der Trainer-Ikone, die im vergangenen Jahr 80 Jahre alt wurde, die Ehrenmitgliedschaft des FCC verliehen. Hintergrund war ein auf dem Frühlingsmarkt ausgerichteter "Legendentalk".

"Wir gratulieren Hans Meyer herzlich zu dieser höchsten Auszeichnung unseres Clubs", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Darin räumt man ein, dass diese Auszeichnung "längst überfällig" gewesen wäre.