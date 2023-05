Schnappt sich Carl Zeiss Jena den besten Torschützen aus der Regionalliga Nord?

Moritz Göttel (30) ist derzeit der treffsicherste Spieler in der Regionalliga Nord. Seine Torjäger-Qualitäten wecken deshalb das Interesse anderer Vereine. © IMAGO / R.Seidel Imagery

Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, sollen die Thüringer ihre Fühler nach Moritz Göttel (30) vom VfV 06 Hildesheim aus Regionalliga Nord ausgestreckt haben.

Der 1,85 Meter große Angreifer ist zwar sieben Jahre älter als Dedidis, dafür aber eine echte Tormaschine und die personifizierte Lebensversicherung der Niedersachsen.

Von 45 Toren, die der VfV in dieser Spielzeit in der Liga erzielte, gingen allein 19 auf das Konto von Göttel. Hinzu kommen fünf weitere Vorlagen. Damit ist der 30-Jährige - statistisch gesehen - an mehr als der Hälfte aller Hildesheimer Tore beteiligt.

Darüber hinaus führt der Mittelstürmer die Torschützenliste in der Regionalliga Nord an, obwohl seine Mannschaft im Abstiegskampf steckt. Der Vertrag des Niedersachsen läuft zum Saisonende aus, somit wäre er ablösefrei zu haben.

Göttel, der im Sommer 2021 einen Zweijahresvertrag in Hildesheim unterschrieb, wurde bereits in der zweiten Saison der erfolgreichste Torschütze des VfV in der Regionalliga. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2003 traf kein Spieler häufiger in einer Spielzeit als der 30-Jährige.

Doch auch im Nordosten ist der Mittelstürmer Unbekannter. Für den SV Babelsberg lief er unter anderem fünfmal in der 3. Liga auf. Ausgebildet wurde der treffsichere Angreifer beim VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach.