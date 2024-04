Stimmungsvolles Ost-Duell! Jena-Feuerwerk auf dem Platz, Cottbus findet nicht ins Spiel

Jena - Mit großen Augen guckt der Fußballosten auf das Regionalliga-Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus am Freitagabend. In dem brisanten Duell geht es auf und neben dem Platz heiß her - zur Halbzeit steht es in dem stimmungsvollen Spiel 0:0.