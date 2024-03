23.03.2024 07:10 3.088 Aue-Coach Dotchev: "Es geht um sehr viel für den Verein"

Am Samstag tritt der FC Erzgebirge Aue in Freital zum Viertelfinale im Sachsenpokal an. Das Ziel der Veilchen ist klar: Gewinnen und weiterkommen.

Von Michael Thiele

Aue - "Ich werde nicht so viel rotieren oder Leute schonen, das können wir uns nicht leisten!", stellt Coach Pavel Dotchev (58) vor dem Viertelfinale am heutigen Samstag im Sachsenpokal unmissverständlich klar, dass der FC Erzgebirge den zwei Klassen tiefer spielenden SC Freital nicht mal so im Vorbeigehen wird schlagen können. Zumal mit Marcel Bär (31, erkrankt) und Tim Danhof (26, Schulter) zwei Leistungsträger noch immer nicht fit sind. Fordert Spannung und Bereitschaft von seinen Mannen: FCE-Coach Pavel Dotchev (58). © picture point/Sven Sonntag "Freital ist es gewohnt vor 200 eigenen Zuschauern zu spielen und jetzt kommen von ihnen 1000 Fans mit. Das wird eine besondere Motivation sein, weshalb wir mit einem engagierten Gegner rechnen müssen", warnt Dotchev davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen: "Wir müssen das Tempo hochhalten und den Gegner immer wieder beschäftigen. Wenn wir nicht die Spannung, Bereitschaft und Professionalität an den Tag legen, werden wir Probleme haben." Das passierte zum Beispiel im Vorjahr im Viertelfinale beim 0:3 in Chemnitz. Nun ist bekannt, dass in der kommenden Saison im Lizenzspielerbereich der Rotstift angesetzt werden soll, was sich zusammen mit den Einsparungen im Nachwuchsbereich auf eine Kostenreduktion von einer halben Million Euro beziffern soll. Ein Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals würde durch die zusätzlichen Einnahmen finanziellen Spielraum schaffen - und damit auch die sportliche Perspektive noch etwas verbessern. FC Erzgebirge Aue Pokal oder 3. Liga? So würde sich Aue-Coach Dotchev entscheiden "Es geht um sehr viel für den Verein", weiß auch der Trainerfuchs um die Bedeutung eines DFB-Pokal-Einzugs. Und der gelingt auf dem einfachsten, weil schnellsten Weg über den Landespokal. Dotchev: "Die drei Spiele bis zum Titel zu gewinnen, muss möglich für uns sein." Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SSV Ulm 1846 30 48:32 55 2 SG Dynamo Dresden 30 49:30 54 3 SSV Jahn Regensburg 30 42:33 54 4 SC Preußen Münster 30 53:38 52 5 SV Sandhausen 1916 30 43:37 48 6 Rot-Weiss Essen 30 45:44 47 7 SpVgg Unterhaching 29 39:31 46 8 BV Borussia 09 Dortmund II 30 43:41 45 9 FC Erzgebirge Aue 30 37:36 45 10 1. FC Saarbrücken 29 45:32 43 11 FC Ingolstadt 04 30 50:42 41 12 SC Verl 30 46:45 41 13 FC Viktoria Köln 1904 30 47:51 39 14 TSV 1860 München 30 33:32 38 15 Arminia Bielefeld 30 40:43 33 16 Hallescher FC 30 45:58 32 17 SV Waldhof Mannheim 30 36:49 31 18 MSV Duisburg 30 31:44 29 19 VfB Lübeck 30 27:55 26 20 SC Freiburg II 30 28:54 20 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag