Aue-Keeper Männel nach Sieg gegen Essen: "Es ging nur noch darum, das Spiel über die Zeit zu bekommen"

Dimitrij Nazarov (22./30.) brachte die Gastgeber mit seiner Kaltschnäuzigkeit - der 32-Jährige ließ RWE-Keeper Jakob Golz (24) zweimal in die falsche Ecke abtauchen - in Front. Das wog die Veilchen in Sicherheit - ein trügerisches Gefühl.

"Es fühlt sich komisch an, nach einem Sieg so angefressen zu sein", goss Sportchef Matthias Heidrich (45) Wasser in den Wein: "Das ist echt bitter, nachdem die erste Halbzeit für uns gelaufen war, mit einigen Entscheidungen die nicht jede Woche so fallen."

Starke Leistung! Aue-Keeper Martin Männel (34) verhinderte am Samstagnachmittag den Ausgleich. © picture point/Sven Sonntag

"Es waren zwei verschiedene Halbzeiten, mit Spielkontrolle und den zwei Elfmetern in der ersten Halbzeit. Wir saßen danach in der Pause drin und sagten uns, dass wir nicht weniger machen dürfen, weil es in 45 Minuten noch viel zu verlieren gibt. Essen dagegen hatte nichts zu verlieren, machte Druck, versuchte uns zu Fehlern zu zwingen und wir boten ihnen auch zu viel an", blickt Kapitän Martin Männel (34) zurück.

Ihm war es zu verdanken, dass die Dotchev-Elf das Ergebnis über die Zeit brachte, denn nach dem 1:2 durch Thomas Eisfeld (66.) brannte es mehrfach im Sechzehner. Männel parierte dabei gegen Ron Berlinski (74.) und Lawrence Ennali (84.) bockstark.

"Es ging nur noch darum, das Spiel über die Zeit zu bekommen. Natürlich müssen wir den ein oder anderen Konter besser ausfahren, um mit dem 3:1 den alten Abstand herzustellen", resümiert Männel:

"Wir müssen uns schnell schütteln, denn die Zeit bis zum Derby ist kurz. Ich glaube, aufgrund des Ergebnisses und der Leistungen der letzten Wochen können wir dennoch mit einem guten Gefühl nach Zwickau fahren."

Vielleicht ist der mühsame Sieg gegen Essen für Dienstag auch ganz gut, um die Sinne zu schärfen. Männel: "Wir wollen unseren Weg, der uns seit September stetig nach oben geführt hat, weitergehen." Ein Sieg in der GGZ-Arena wäre das vorübergehende i-Tüpfelchen und für Männel in seiner so lange währenden Karriere doch nochmal etwas Neues: "Für mich wird es das erste Mal in diesem Stadion sein."