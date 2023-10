Aue-Sportchef Heidrich fordert seinen den Veilchen: Niederlagen-Serie sofort beenden!

Aue - "Es muss ein anderes Gesicht her und die Serie der drei Niederlagen beendet werden", fordert Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45) vor dem Heimspiel des FC Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Saarbrücken. Die kleine Ergebnis-Delle hinterließ ihre Spuren. Die Leichtigkeit vom Beginn ist weg, muss aber schleunigst wieder her.

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (45) fordert eine Reaktion der Mannschaft. © picture point/Sven Sonntag

Entsprechend fällt die Ansage aus. Heidrich: "Es geht darum, wieder ein Stück weit Leichtigkeit hineinzubekommen. Nicht darüber nachdenken und dann machen, sondern andersherum. Erst machen und dann nachdenken, ist gerade dann, wenn es schnell geht, die bessere Reihenfolge. Außerdem muss die Frechheit und Lust, Zweikämpfe zu führen, zurückkommen."



Dass nach dem starken Beginn die Bäume nicht in den Himmel wachsen würden, musste allen klar sein und dennoch gab es nach dem 0:4 in Münster ein mächtiges Grummeln an der Basis und machten nicht wenige in den sozialen Medien ihrem Ärger Luft.

Dass es eine knifflige Situation ist, gesteht auch Coach Pavel Dotchev (58), sie zu lösen, ist das Gebot der Stunde.

"Es ist eine schwierige Situation, weil wir es auch in Münster nicht geschafft haben, unsere Leistung abzurufen. Wir dürfen aber keine Ausreden suchen, sondern müssen ein anderes Gesicht zeigen. Das ist, was ich von der Mannschaft verlange", so Dotchev.

Was Hoffnung macht: Angreifer Marcel Bär (31) ist nach Auskunft von Sportchef Heidrich nach seiner Erkrankung wieder eine Option. Dazu kehrt Niko Vukancic (21) nach Gelbsperre zurück.