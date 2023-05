Fünf Tore seit März für Aue! Stürmer Tashchy bleibt bis 2024 den Veilchen treu

Diese Quote kann er in der kommenden Saison noch deutlich verbessern. "Es freut uns sehr, dass Boris sich für uns entschieden hat und wir damit weiter auf ihn zählen können. Seine Erfahrung und sein Können sind für die weitere Entwicklung unserer Mannschaft von großer Bedeutung", freut sich Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45) über die Vertragsverlängerung.

Tashchy war damit hinter Dimitrij Nazarov (33) der zweitbeste Schütze. Fünf der Tore erzielte er ab März, er kam also relativ spät an, dann aber mit Wucht. Der 29-Jährige erzielte beim 3:3 in Bayreuth auch die letzten beiden Saisontore für Aue. Kurios: Wenn er traf, gewann der FCE nur einmal - mit 2:0 in Zwickau.

Bevor Tashchy im Juli 2022 nach Aue kam, war er vereinslos, spielte bis Januar 2022 bei den Pohang Steelers in Südkorea. Dann rief das Erzgebirge . Er kam in 32 Punktspielen zum Einsatz, traf sechsmal.

So kann Tashchy ohne Zukunftssorgen in den Urlaub fahren. Erstmals in Aue wieder erwartet wird er am 26. Juni. An jenem Montag erfolgt der Trainingsauftakt bei den Veilchen.