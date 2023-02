Entscheidung nach roter Karte gefallen: Bei diesen Spielen fehlt Aue-Stürmer Jonjic

Aue - Selten liegen Freud und Frust so nah beieinander wie am Sonntagnachmittag, als Antonio Jonjic nur neun Minuten nach seinem Siegestor für den FC Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Saarbrücken mit Rot vom Platz flog.

Rot für Antonio Jonjic (25, M.), nachdem er Saarbrückens Marcel Gaus (33) den Ball an den Kopf warf. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Es überwiegt heute ganz klar die Rote Karte, das war einfach nur dumm, das muss ich sein lassen", zog der 23-Jährige nach dem Spiel ein Fazit. Doch er hoffe noch auf eine milde Strafe.

Diese gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nun am Montagnachmittag bekannt: "Toni" wird nach seinem Feldverweis für die zwei kommenden Meisterschaftsspiele gesperrt. Der FC Erzgebirge Aue sowie Jonjic stimmten dem Urteil zu. Damit ist die Strafe rechtskräftig.

Dadurch verpasst Jonjic das Derby am kommenden Samstag in Dresden sowie das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen. Ziemlich bitter für die Veilchen. Immerhin erzielte der 25-Jährige in den letzten sieben Spielen fünf Tore für den Verein.

Kleines Trostpflaster: Beim Derby gegen den FSV Zwickau am 14. März darf Jonjic wieder auf den Platz.

Es lief die 88. Minute, als Saarbrückens Marcel Gaus (33) nach einem abgepfiffenen Zweikampf den Ball von Antonio Jonjic zurückholen wollte. Dieser gab das Spielgerät jedoch nicht her, sodass beide Spieler kurz aneinandergerieten. Als Gaus sich vom Geschehen entfernte, bekam er den Ball von Jonjic an den Hinterkopf geworfen und ging - wenn auch etwas theatralisch - zu Boden. Schiedsrichter Mitja Stegemann (34) wertete die Aktion als Tätlichkeit und zeigte dem Auer glatt Rot.