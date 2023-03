FC Erzgebirge Aue geht mit Heimsieg gegen Essen ins Derby

Aue - Der FC Erzgebirge Aue löst die Pflichtaufgabe gegen Rot-Weiss Essen und geht am Samstagnachmittag durch den 2:1 (2:0)-Heimsieg mit Rückenwind ins mit Spannung erwartete Derby beim FSV Zwickau .

Schiedsrichter Tom Bauer gab Strafstoß. Nazarov (22.) nahm sich der Sache an, verlud Jakob Golz und traf ins linke Eck.

Bei einer Eingabe von Nico Gorzel verlängerte José-Enrique Rias Alonso unglücklich zu Nazarov, der den Tick vor seinem ehemaligen Teamkollegen Clemens Fandrich an den Ball kam und von diesem, wenn, dann leicht von hinten getroffen wurde.

Im Vergleich zur Vorwoche gab es auch am Schiedsrichter wenig auszusetzen, denn die knappen Entscheidungen, so es sie gab, fielen zugunsten der Hausherren aus.

Nach dem Derbyfrust gegen Dynamo Dresden (0:1) lachte das Fanherz am Samstagnachmittag. Die Dotchev-Elf hatte nach dem hart erkämpften Dreier ebenfalls allen Grund zu feiern.

In der zweiten Hälfte kam Essen zurück: Thomas Eisfeld (nicht im Bild) trifft zum 2:1. Für Aue-Keeper Männel unhaltbar. © picture point/Sven Sonntag

Auf der Gegenseite forderten die Essener nach Kontakt an Isiah Young (38.) vehement Elfmeter, doch die Pfeife blieb stumm.

Die Gäste steckten nicht auf, sondern intensivierten ihre Bemühungen, während sich die Veilchen auf das Umschaltspiel verlegten.

Allerdings mangelte es hier im letzten Drittel an der letzten Konsequenz, wie bei Elias Huth (54.), dessen Abschluss aus zentraler Position viel zu mittig aufs Tor kam und Golz so vor keinerlei Probleme stellte.

So blieb es eine wackelige Angelegenheit, denn RWE blieb dran, verkürzte durch Thomas Eisfeld (66.) und schnürte Aue in der Schlussphase in der eigenen Hälfte ein.

Nach einem weiten Ball besaß Ron Berlinski die Möglichkeit auf 2:2 zu stellen und scheiterte am glänzend parierenden Martin Männel (74.). Ihm war es auch zu verdanken, dass der Vorsprung über die Zeit gebracht wurde.