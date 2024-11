FC Erzgebirge Aue: Wie reagiert die Mannschaft auf das Dotchev-Aus?

Aue - Die Mannschaft vom FC Erzgebirge Aue muss am heutigen Sonntag um 19.30 Uhr bei der Zweiten von Borussia Dortmund die Antwort geben, wie sie das Aus zum Saisonende von Trainer Pavel Dotchev (59) weggesteckt hat. Nach sieben Punkten in Folge will Aue seinen Aufwärtstrend fortsetzen und weiter oben dran bleiben.