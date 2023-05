Papa-Glück für Aue-Topscorer Nazarov: Fährt er mit nach Duisburg?

Dimitrij Nazarov (33) konnte am gestrigen Mittwoch auch privat feiern. Er ist Vater einer Tochter geworden. © picture point/Sven Sonntag

"Herzlichen Glückwunsch! Allen geht es prächtig. 'Dima' war super glücklich, als wir telefoniert haben. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen und war deshalb auch nicht beim Training", überbrachte Pavel Dotchev (57) die frohe Botschaft zu Beginn der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie beim MSV Duisburg.

"Das ist eine tolle Sache und vielleicht hat Erzgebirge Aue nun ein Mitglied mehr", schmunzelte der FCE-Coach.

Ob Nazarov, der zuletzt gegen Viktoria Köln (1:1) per Elfmeter den Ausgleich erzielt hatte, am heutigen Donnerstag in dem Bus nach Duisburg sitzen wird, ist offen. Dotchev: "Ich habe mit ihm ausgemacht, dass er sich einen Tag ausruhen soll und wir am Morgen telefonieren."

Nazarov, mit zehn Toren und fünf Vorlagen Aues bester Torjäger und Topscorer in einer Person, ist aufgrund seines auslaufenden Vertrags eine der Personalien, die in den nächsten Wochen dringend geklärt werden müssen.

Die Veilchen sind bestrebt, den Publikumsliebling zu halten, müssen gleichzeitig aber Einsparungen am Profi-Etat vornehmen.