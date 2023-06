Pfui, hui, pfui, hui: Die Achterbahn des FC Erzgebirge Aue in Fakten und Zahlen

Mit ihm kam im Winter die Wende: Pavel Dotchev (57) brachte die Mannschaft zurück in die Spur und führte sie zum Klassenerhalt. © picture point/Sven Sonntag

Historisches gelang den Veilchen trotzdem: Noch nie konnte ein Drittligist die Klasse halten, der nach 14 Spieltagen mit elf Punkten Letzter war. Aber kann man darauf stolz sein? Die Zahlen und Fakten einer verkorksten Saison mit Happy End.

Hinrunde

Sie endete mit den Siegen in Dortmund, in Ingolstadt und daheim gegen Bayreuth zumindest versöhnlich. In den Spielen davor gab es nur zwei Siege - gegen Meppen und in Oldenburg. Sonst war alles Murks.

Die Entlassung von Trainer Timo Rost (44), der Rücktritt von Helge Leonhardt (64) als Präsident. Ein Verein, der sich mitten in der Hinrunde neu erfinden musste. Ein Ruhmesblatt war es nicht.

Rückrunde

Die neun Punkte am Ende der Hinrunde - sechs davon schon unter dem alten neuen Trainer Pavel Dotchev (57) - legten den Grundstein für einen Sturm durch Schnee und Eis. Mit dem 2:0 in Zwickau war Aue Mitte März praktisch durch und brach mental mit dem einhergehenden Druckverlust ein.

Am Ende holte der FCE fünf Punkte mehr als in der Hinrunde, aber eben auch "nur" 25. Das reichte zu Platz elf.