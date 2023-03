11.03.2023 07:08 683 Schwere Wochen für Aue im März! Burger: "Punkte sammeln, geile Siege einfahren"

Der FC Erzgebirge Aue will am heutigen Samstag gegen Essen einen Sieg einfahren. Danach stehen die großen Sachsenkracher an.

Von Michael Thiele

Aue - Nach dem Derby ist beim FC Erzgebirge Aue zugleich auch vor dem Derby.

Packende Strafraumszenen im eigenen 16er werden auf Korbinian Burger (27, l.) und seinen Keeper Martin Männel (34, 2.v.l.) auch am heutigen Samstag im Heimspiel gegen Essen zukommen. © picture point/Sven Sonntag Zwischen den Sachsenkrachern bei Dynamo Dresden (0:1) und dem FSV Zwickau liegt das heutige Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen. Doch das Bezirksderby spukt in den Hinterköpfen. "Vor dem Derby ist ein Erfolgserlebnis wichtig", will sich FCE-Coach Pavel Dotchev (57) mit seiner Mannschaft ein gutes Gefühl für Dienstagabend verschaffen: "Dafür müssen wir uns aber voll und ganz auf Essen konzentrieren."

Antonio Jonjic (23), der gefährlichste Angreifer, ist aufgrund seiner Roten Karte gegen Saarbrücken noch ein letztes Mal auf die Tribüne verbannt. Neben ihm Platz nehmen muss Linus Rosenlöcher (22), der in Dresden die fünfte Gelbe sah. Kurios: Alle Karten sammelte der Linksverteidiger innerhalb der letzten fünf Partien. FC Erzgebirge Aue Vereine im Kampf gegen Fan-Randale! Aue-Vorstand: "Drohungen nicht hilfreich!" Dotchev, eigentlich kein Freund großer Rotation, muss notgedrungen umdisponieren: "Wir werden diese beiden Stammspieler vermissen, aber wir werden es Eins-zu-eins gut ersetzen. Was ich nicht möchte, ist zu viel Veränderungen vorzunehmen." Seit seiner Rückkehr daheim ungeschlagen: FCE-Trainer Pavel Dotchev (57). © picture point/Sven Sonntag Aue-Spieler Gorzel: "Jeder im Kader brennt auf die zwei Derbys" Sieht entscheidende Wochen auf sich und sein Team zukommen: Nico Gorzel (24). © Picture Point/Gabor Krieg In den zwei bevorstehenden knüppelharten englische Wochen wird dennoch jeder im schmalen 25-Mann-Kader - laut transfermarkt.de der kleinste aller 20 Drittligisten - gebraucht. "Jeder im Kader brennt auf die zwei Derbys (gegen Zwickau und Chemnitz/d.Red.), zwischen denen die Traditionsklubs Essen und 1860 liegen. Das werden anstrengende Wochen, in denen wir den ganzen Kader brauchen", betont Mittelfeldspieler Nico Gorzel (24). Obwohl, egal welchen Fußballprofi man fragt, wird ein jeder bestätigen, was Korbinian Burger (27) exemplarisch zur bevorstehenden Mehrfachbelastung meint: "Generell spielt man lieber, als zu trainieren. Man kann viele Punkte sammeln und geile Siege einfahren. Wir wollen den Abstand nach unten gleichhalten oder wenn möglich ausbauen." FC Erzgebirge Aue Erster Neuzugang für Erzgebirge Aue Aue kann binnen zwei Wochen mit vier Punktspielen Meter machen und dem Klassenerhalt ein ganzes Stück näher kommen. Dazu ist der Halbfinal-Einzug im Sachsenpokal gegen den CFC das klare Ziel. Die finanziell immens wichtige Qualifikation für die Hauptrunde des DFB-Pokals ist wahrscheinlich über den Pokalsieg "einfacher" zu realisieren, als über das Erreichen der Top 4 in der 3. Liga. Korbinian Burger (27) will "Punkte sammeln und geile Siege einfahren". © Picture Point/Gabor Krieg Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV 07 Elversberg 25 60:21 57 2 SC Freiburg II 25 35:22 51 3 SV Wehen Wiesbaden 25 48:32 47 4 VfL Osnabrück 25 51:37 43 5 SV Waldhof Mannheim 25 40:41 42 6 SG Dynamo Dresden 25 43:28 41 7 1. FC Saarbrücken 25 38:31 39 8 TSV 1860 München 25 38:34 35 9 SC Verl 26 38:36 35 10 FC Ingolstadt 04 25 36:35 35 11 FC Viktoria Köln 1904 25 33:34 35 12 MSV Duisburg 25 32:32 33 13 Rot-Weiss Essen 25 31:34 32 14 FC Erzgebirge Aue 25 29:34 30 15 Hallescher FC 26 34:45 25 16 SpVgg Oberfranken Bayreuth 25 25:46 25 17 BV Borussia 09 Dortmund II 25 22:35 24 18 FSV Zwickau 25 24:44 23 19 VfB Oldenburg 25 29:48 21 20 SV Meppen 25 25:42 20 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg