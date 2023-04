Sijaric schießt Aue beim Spitzenreiter zum fast sicheren Klassenerhalt

Spiesen-Elversberg - Der FC Erzgebirge Aue meldet sich nach den Frust-Wochen eindrucksvoll zurück! Bei Spitzenreiter SV Elversberg setzten sich die Veilchen am Samstag vor 5828 Zuschauern in der Ursapharm-Arena mit 1:0 (0:0) durch und stehen mit nun 42 Punkten dicht vor dem Klassenerhalt.

FCE-Coach Pavel Dotchev tauschte im Vergleich zum enttäuschenden Auftritt gegen Verl (2:3) auf vier Positionen. Maximilian Thiel, Nico Gorzel, Paul-Philipp Besong und Borys Tashchy kamen für Alexander Sorge, Elias Huth, Sam Schreck (erkrankt) sowie Dimitrij Nazarov, der aus privaten Gründen fehlte, in die Mannschaft.

Die nötigen Zähler für den Ligaverbleib so schnell wie möglich einzufahren, so lautete Aues großes Ziel.

Jubel bei den Veilchen, sie gewinnen mit 1:0 gegen Elversberg. © picture point/Sven Sonntag

Aue rührte aber nicht etwa nur Beton an, sondern setzte auch früh in der Partie Akzente. Tim Danhof (13.) zwang SVE-Keeper Nicolas Kristof zur ersten Parade. Auf der Gegenseite wurde es über Manuel Feil (15.) erstmals richtig brenzlig. Martin Männel lenkte den Flachschuss ganz stark ab. Elversberg kam stärker auf, es haperte jedoch wie bei Valdrin Mustafa (22./24.) an der nötigen Präzision.

Die zweite Hälfte begann wie die erste mit einem Ausrufezeichen durch die Gäste. Omar Sijaric (52.) setzte sich nach Doppelpass mit Besong im Strafraum gut durch und kam zum Abschluss, den Kristof entschärfte.

Im Vergleich zu den Vorwochen leisteten sich die Veilchen hinten keine Wackler und trieben das offensivstärkste Team der 3. Liga mit ihrer tief gestaffelten Verteidigung zur Verzweiflung.

Dazu nutzten die sonst weniger in der Startelf berücksichtigen ihre Chance. Thiel trug einen schönen Vorstoß über links vor. Die Eingabe verlängerte Besong stark mit der Hacke an den langen Pfosten, wo Sijaric (74.) goldrichtig stand - 1:0.

Aue verteidigte die Führung und hat fünf Spieltage vor Schluss elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.