Ungeschriebenes Aue-Gesetz: Wenn nichts geht, hilft Nazarov

Oldenburgs Torwart Sebastian Mielitz (33, r.) holt Dimitrij Nazarov (32, M.) von den Beinen.

Mit seinem neunten Saisontreffer hat er Aue dem Klassenerhalt ein Stück näher geschossen. Das 1:0 gegen Oldenburg war ein großer Schritt dahin. Kalt wie ein Eiszapfen verwandelte er zehn Minuten vor Schluss einen an ihn selbst verwirkten Foulelfmeter.

Es war sein achtes Tor in diesem Jahr, sein fünftes vom Punkt, zwei Elfmeter hat er dazu noch selbst herausgeholt. Vier davon haben dem FCE acht Zähler beschert. Nazarov traf beim 2:1 in Ingolstadt zum Sieg, seine beiden Elfer beim 2:1 gegen Essen und sein Treffer vom Punkt jetzt gegen Oldenburg in einem eher mauen Kick.

"Das ist Qualität", zog Trainer Pavel Dotchev (57) nach dem Spiel den Hut. Nazarov und Elfmeter, das ist in der Entstehung immer so eine Sache. Von den Gegnern wird sein geschicktes Zubodengehen gefürchtet, dem eigenen Team hilft es immer wieder. Was wäre Aue ohne seinen treffsichersten Spieler?

"Wir haben gegen Essen einen Elfmeter bekommen, der keiner war. Aber das ist so im Fußball", so der Trainer. "Das jetzt war ein gut herausgespielter Elfmeter und auch ein klarer. Da braucht man nicht darüber zu diskutieren", so der Bulgare.