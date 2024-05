Versehentlich verraten? Aue verstärkt sich mit diesem Nationalspieler

Spielte zuletzt bei SC Freiburg II: Pascal Fallmann (20). © picture point/Sven Sonntag

Der Rechtsverteidiger und österreichische U21-Nationalspieler wird damit die Lücke schließen, die der Abgang von Tim Danhof (27, Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert) gerissen hatte.

"Pascal Fallmann wechselt zu Erzgebirge Aue", verkündeten die Rapidler am Dienstagmittag auf ihrer Homepage. So schnell die Mitteilung aufgeploppt war, so schnell verschwand sie wieder.

Doch das Internet vergisst nichts! Findige Aue-Fans hatten schnell einen Screenshot gemacht und diesen in den sozialen Netzwerken geteilt. Dazu erscheint der Eintrag, wenn man bei Google nach Pascal Fallmann sucht.

Will man dann die entsprechende Seite beim SK Rapid öffnen, kommt allerdings die Fehlermeldung "404 - Seite nicht gefunden!".

Fakt ist allerdings: Aue befindet sich nach TAG24-Informationen mit Fallmann auf der Ziellinie. Zuletzt fehlte noch besagte Vertragsauflösung, die bis Mitte dieser Woche erfolgen soll.