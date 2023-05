Zwei Tore! So zaubert sich Paul-Philipp Besong aus Aue

Nachdem Borys Tashchy (62.) auf Stefaniaks Ecke hin zum 2:2 getroffen hatte, war wieder Aue am Drücker, doch Dortmund machte das Tor durch Justin Njinmah (74.). Besong besorgte in der 84. Minute auf Zuspiel von Joker Antonio Jonjic das 3:3.

Besong (26.) hebelte die komplette Dortmunder Abwehr mit einem genialen Pass zu Marvin Stefaniak (28) durch Überkreuzen der Beine aus, sprintete durch und vollendete das Zuspiel in der Box. "Ehrlich gesagt habe ich bei der Aktion nicht viel darüber nachgedacht", so Besong.

Paul-Philipp Besong lässt sich feiern. Er war nicht nur wegen seiner zwei Tore der überragende Mann auf dem Platz. © picture point/Sven Sonntag

Besong stand das vierte Spiel in Folge in der Startelf und zum fünften Mal innerhalb der letzten sechs Begegnungen. Genauso viele Startelfnominierungen, nämlich fünf, hatte die Leihgabe in den vorangegangenen 30 Spieltagen zusammen.



"Insgesamt verlief das Jahr nicht wie gewünscht, denn ich habe wenig gespielt, selbst wenn es zum Ende hin mehr war. Für mich ist es eine schwierige Situation gewesen", antwortet Besong auf die Frage, ob das Leihgeschäft ihm das erbrachte, was er sich davon erhofft hatte.

Es sei zudem eine lehrreiche Zeit gewesen, in vielerlei Hinsicht: "Man sollte nicht nachtragend sein. Es war eine Entwicklung für mich, woraus ich gelernt habe. Dazu war es auch turbulent im Verein. So etwas kann man vorher nicht wissen."

Diese Erfahrungen dürften letztlich mit in die Entscheidung einfließen, ob Aue für den jungen Angreifer über die Saison hinaus eine Option ist oder er nach Rückkehr zum 1. FC Nürnberg einen anderen Weg einschlägt.

Besong: "Die Gespräche von Nürnberg und Aue laufen." Eine persönliche Tendenz hat er jedenfalls: "Ich habe Bock Fußball zu spielen! Was passieren wird, wird man sehen."