Abstiegskampf in der 2. Liga: Hansa nutzt Bock - und bekommt fast zeitgleich Schützenhilfe von St. Pauli!

Hansa Rostock kämpft im Fernduell mit dem SV Wehen Wiesbaden um die Relegation in der 2. Bundesliga. Der FCH konnte bislang noch kaum gefährlich werden.

Von Tina Hofmann, Florian Mentele

Rostock/Wiesbaden - Die Aufstiegs-Korken knallten schon vergangene Woche, doch eine Frage steht in der 2. Bundesliga noch aus: Steigt der FC Hansa Rostock direkt aus dem Unterhaus ab oder trifft es Wehen Wiesbaden?

Für Hansa Rostock geht es am Sonntag im Fernduell mit Wiesbaden noch um die Relegation. © Bernd Thissen/dpa Die Live-Spielstände im Überblick:

Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli 1:1 Hansa Rostock - SC Paderborn 1:0 In unserem Ticker bleibt Ihr am Ball!

19. Mai, 16.40 Uhr: St. Pauli gleicht gegen Wehen Wiesbaden aus

Und fast zeitgleich fällt das 1:1 in Wiesbaden! Der eingewechselte Albers trifft für die Kiezkicker nach Vorlage von Metcalfe - und leistet damit Schützenhilfe für die Kogge. Die wäre nach der eigenen Führung im Moment nämlich 16. und damit in der Relegation. So schnell haben sich die Vorzeichen gedreht!

19. Mai, 16.38 Uhr: Hansa Rostock geht in Führung

TOOOOOR in Rostock, Hansa geht mit 1:0 in Front! Was für ein irrer Bock von Pelle Boevink! Der SCP-Keeper lässt sich bei einem Rückpass viel zu viel Zeit, Fröling schaltet schnell, spritzt dazwischen und blockt die Kugel so in den Kasten.

19. Mai, 16.36 Uhr: Juan-Jose Perea vergibt Mega-Chance

Da wäre es fast passiert! Kurz nach dem Wiederbeginn ist Hansa-Stürmer Perea frei durch, zeigt dann aber zu viele Nerven und jagt das Leder links am Kasten der Paderborner vorbei. Der muss eigentlich rein!

19. Mai, 16.34 Uhr: Der zweite Durchgang beginnt

Es geht weiter in Rostock und Wiesbaden! Schnappen sich die Hessen die Relegation oder darf die Kogge doch noch einmal hoffen? Dafür muss Hansa aber auch die eigenen Hausaufgaben erledigen.

19. Mai, 16.18 Uhr: Halbzeit in der 2. Bundesliga

Pause in Wiesbaden und Rostock! Es ist zur Halbzeit noch alles drin - das ist die gute Nachricht aus Sicht der Kogge. Allerdings spricht aktuell nicht viel dafür, dass der FCH den SVWW noch überholt. Die Hessen schlagen sich gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus St. Pauli nämlich sehr beachtlich, spielen munter mit und hätten ihre 1:0-Führung sogar noch ausbauen können. Die Kiezkicker sind jedoch ebenso im Spiel und hatten ihrerseits gute Gelegenheiten. Auf die wartet man an der Ostsee eher vergeblich, selten wurde es bei Hansa mal zwingend. Ein Tor in beiden Partien könnte den Status Quo jedoch schlagartig verändern. Es bleibt spannend!

Hansa Rostock und der SC Paderborn schenken sich wenig - und dabei auch kaum Torgelegenheiten. © Gregor Fischer/dpa

19. Mai, 16.11 Uhr: Offener Schlagabtausch bei Wehen Wiesbaden gegen St. Pauli

Chancen auf beiden Seiten in Wiesbaden! Eine Bennetts-Ecke von der linken Seite findet den Kopf von Prtajin, doch Pauli-Keeper Vasilj ist zur Stelle und entschärft den Abschluss. Im Gegenzug rauscht ein Schuss von Metcalfe auf der anderen Seite nur ganz knapp am Wiesbadener Gehäuse vorbei.

19. Mai, 16.03 Uhr: Markus Kolke rettet Hansa Rostock

Fast die Führung für den SC Paderborn! Bilbija wird links im Sechzehner angespielt, hat eigentlich freie Bahn und setzt zum Lupfer an, doch FCH-Keeper Kolke macht sich ganz groß und bewahrt die Kogge vor dem nächsten Nackenschlag.

19. Mai, 15.57 Uhr: Fans peitschen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden an

An der Unterstützung wird es heute weder in Wiesbaden noch in Rostock liegen, die Brita-Arena und das Ostseestadion kochen seit dem Anpfiff. Die Anhänger werfen alles in die Waagschale, damit ihr Team auch im kommenden Jahr zweitklassig kickt. Irgendwo werden am Ende aber trotzdem einige Tränen kullern.

19. Mai, 15.52 Uhr: Wie reagieren St. Pauli und Hansa Rostock?

Der Treffer fiel gerade in der Phase, in der die Kiezkicker immer besser ins Match fanden. Daher musste sich der feststehende Aufsteiger, für den es immerhin noch um die Meisterschaft der 2. Liga geht, kurz schütteln. Inzwischen haben die Hamburger allerdings eindeutig die Initiative übernommen und den Druck erhöht. Der FCH tut sich gegen Paderborn nach der großen Chance aus der Anfangsphase noch schwer. Das Engagement ist da, im letzten Drittel kommt die Kogge aber zu selten durch.

19. Mai, 15.40 Uhr: Wehen Wiesbaden geht in Front

TOOOOR in Wiesbaden! Kovacevic köpft den Ball im zweiten Versuch nach einer Ecke in den Knick, die Hausherren in der Brita-Arena gehen nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Damit ist die Kogge im Moment machtlos und kann auch bei einem Sieg nicht auf den Relegationsrang springen. Fast zeitgleich vergibt Hansa übrigens selbst eine dicke Möglichkeit.

Franko Kovacevic (2.v.l.) freut sich mit den Kollegen über den wichtigen Treffer zum 1:0 für den SVWW. © Heiko Becker/dpa

19. Mai, 15.36 Uhr: St. Pauli verpasst Riesenchance

Beide Abstiegskandidaten finden gegen die vermeintlichen Favoriten jeweils gut rein und zeigen von Beginn an viel Leidenschaft - doch der erste Hochkaräter gehört den Kiezkickern in Wiesbaden. Afolayan bedient Metcalfe, der plötzlich völlig blank vor Stritzel steht, aber im SVWW-Schlussmann seinen Meister findet. Ob die Rostocker dieser Chance der Hamburger noch nachtrauern werden?