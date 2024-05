Abstiegskampf in der 2. Liga: Steuert die Kogge noch auf Relegations-Kurs?

Für Hansa Rostock geht es am Sonntag im Fernduell mit Wiesbaden noch um die Relegation. © Bernd Thissen/dpa

Die Kogge steuert derzeit mit 31 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz der Drittklassigkeit entgegen, doch der Abstand zum SVWW auf Relegationsplatz 16 beträgt nur einen Zähler.

Am letzten Spieltag will sich der FCH vor heimischer Kulisse im Ostseestadion gegen den SC Paderborn (ab 15.30 Uhr) die Chance auf den Klassenverbleib bewahren, während die Hessen zeitgleich den FC St. Pauli empfangen.

Hansa benötigt dabei - neben Schützenhilfe der ungeliebten Kiezkicker - höchstwahrscheinlich einen Sieg, denn mit 13 Toren Vorsprung hält Wiesbaden bei Punktgleichheit das deutlich bessere Blatt in der Hand.

Wo fließen am Sonntag Tränen und welcher Zweitligist darf in der Relegation gegen Jahn Regensburg weiter hoffen? In unserem Liveticker bleibt Ihr am Ball!