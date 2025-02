Als Nächstes kommt Dynamo: Hansa Rostock ringt mit eigenem "Kartoffelacker"

Rostock - Hier sandig und uneben, dort ein matschiger Morast: Der Rasen im Ostseestadion des FC Hansa Rostock glänzte am Wochenende nicht gerade mit Profi-Niveau. Das Problem ist bekannt, aber bekommt es die Kogge bis zum nächsten Heimspiel gegen Dynamo Dresden in den Griff?

Der Rasen im Ostseestadion glich am Sonntag einem Acker, mehrere Spieler rutschten im Laufe der Partie weg. © IMAGO / Andy Bünning

FCH-Coach Daniel Brinkmann (39) gab nach dem 1:1-Remis am Sonntag gegen Viktoria Köln offen zu, dass fußballerische Lösungen auf dem heimischen Untergrund aktuell "nicht ganz leicht" zu finden seien, Außenverteidiger Nico Neidhart (30) sprach nach Abpfiff gar von einem "Kartoffelacker".

Bereits Ende Januar gegen Wehen Wiesbaden (1:4) machte die stellenweise gar nicht mehr grüne Wiese überhaupt keinen guten Eindruck.

"Wir wissen, dass wir etwas tun müssen", versicherte Vorstandsboss Jürgen Wehlend (59) laut einem Bericht der Ostsee Zeitung daher bereits am Montag bei der Grundsteinlegung für die neuen Flutlichtmasten.

Inzwischen habe demnach eine interne Krisensitzung zu dem Thema stattgefunden, zu welchem Ergebnis die Verantwortlichen des früheren Bundesligisten dabei gekommen sind, sei jedoch bislang nicht bekannt. Ein kurzfristiger Austausch des Rasens noch vor dem Ost-Kracher gegen Dynamo soll aber eine Option sein.

Die Schwarz-Gelben reisen nach ihrem Heimauftritt am kommenden Sonntag gegen 1860 München an die Ostsee, Hansa kehrt im Anschluss des Gastspiels in Mannheim zurück.