1. FC Magdeburg gegen Paderborn: Trauer, Kampf, Chancen - aber kein Sieger!

Magdeburg - Gleich zwei Verluste musste der 1. FC Magdeburg unter der Woche betrauern. Dirk Brünker , der Vater von Spieler Kai Brünker und auch Jens Janeck, der sich als langjähriges Mitglied 20 Jahre für die Fanszene engagierte, sind gestorben. Auch für sie hat der Zweitligist am Samstagnachmittag gegen den SC Paderborn 07 gespielt - und gepunktet!

Die Gastgeber kamen mutig aus der Kabine und wussten natürlich, dass sie auch mal mehr in die Offensive gehen sollten. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz blieb aber gerade nach Standard-Situationen viel zu harmlos.

Da Magdeburgs Schlussmann auch beim Schuss von Dennis Srbeny in der 45. Minute richtig stand, blieb es bis zum Pausenpfiff beim torlosen Remis.

Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte sicherlich Paderborns Felix Platte, der nach einem überragenden Zuspiel des auffälligen Niclas Nadj vor Dominik Reimann auftauchte. Doch der FCM-Keeper stellte sich in den Weg und verhinderte einen Einschlag (34.).

Der Tabellenvierte der 2. Bundesliga kam meist nur bis zum Strafraum der Hausherren, in dem Blau-Weiß dann mit allen Mitteln erfolgreich verteidigte.

Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Nordrhein-Westfalen machten die formstarken Magdeburger von Anfang an ein gutes Spiel, auch wenn die individuelle Klasse der Gäste deutlich zu spüren war.

Offensiv blieb der FCM gerade in der ersten Halbzeit zu harmlos. Paderborns Torwart Jannik Huth hatte keine Probleme. © Swen Pförtner/dpa

Nach 51 Minuten wurde es dann zum ersten Mal so richtig gefährlich vor dem Paderborner Tor. Luc Castaignos wühlte sich nach einem Konter erfolgreich durch den Strafraum und hatte noch das Auge um auf Baris Atik abzugeben. Dessen Schuss aus wenigen Metern konnte Tormann Jannik Huth aber parieren.

Die Partie war jetzt von den Chancen her deutlich ausgeglichener als in Halbzeit Eins. Magdeburg konnte immer wieder die gegnerischen Reihen durchbrechen und kam zu Abschlüssen.

Mitte der zweiten 45 Minuten wurde es etwas ruhiger. So langsam hatte man das Gefühl, das ein Treffer dieses Spiel entscheiden könnte.

Und der eingewechselte Tatsuya Ito hatte tatsächlich die Riesenmöglichkeit kurz vor Schluss! Doch sein Abschluss halblinks aus elf Metern segelte rechts über den Kasten (82.).

Auf der Gegenseite wurde es zwei Zeigerumdrehungen später brandgefährlich. Doch auch Julian Justvans Schuss rollte knapp links flach am Tor vorbei (84.). So blieb eine spannende und gute Partie am Ende ohne Sieger.

Beide Teams müssen am kommenden Samstagnachmittag wieder ran. Der FCM reist zum Auswärtsspiel zur SpVgg Greuther Fürth. Der SC ist bei Jahn Regensburg zu Gast.